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Mercedes-Benz E-Class будет показывать видео из TikTok
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Сегодня в 10:13

Mercedes-Benz E-Class будет показывать видео из TikTok

Автомобиль класса люкс Mercedes-Benz E-Class будет поставляться с обновленной версией информационно-развлекательной системы MBUX — предшественника специально разработанной операционной системы автопроизводителя под названием MB.OS. Mercedes планирует запустить MB.OS в автомобилях следующего поколения, выход которых на рынок ожидается в конце 2024 года.

Обновленная система MBUX с «суперэкраном» занимает всю приборную панель. На ней водитель может выбрать приложение TikTok и смотреть видео, когда автомобиль припаркован. Пассажиры также смогут делать это: у них будет доступ к части экрана, расположенной прямо перед ними.

Экран пассажира имеет ограниченное поле зрения, что означает, что водитель не сможет смотреть видео TikTok, воспроизводимые на этом экране. Система мониторинга водителя также будет отслеживать, куда смотрит водитель.

Источник: incrussia.ru

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#машина #социальныесети #tiktok #видео #mercedesbenz
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