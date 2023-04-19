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Мел Гибсон и 50 Cent сыграют в криминальном триллере Boneyard
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Главный

Сегодня в 11:18

Мел Гибсон и 50 Cent сыграют в криминальном триллере Boneyard

Американский актер Мел Гибсон и рэпер 50 Cent снимутся в малобюджетном криминальном триллере Boneyard.

Съемки фильма уже начались в Лас-Вегасе. В них участвуют также Брайан Ван Холт и Нора Зехетнер. Продюсерами картины выступают Колин Бейтс и Винсент МакДэниел.

Лента будет основана на реальных событиях. Она расскажет о спецагенте ФБР, который вместе с полицией Альбукерке преследует серийного убийцу по прозвищу Коллекционер Костей. По мнению правоохранителей, маньяк может скрываться среди них.

Режиссером фильма выступает Асиф Акбар.

Источник: daily.afisha.ru

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