Мел Гибсон и 50 Cent сыграют в криминальном триллере Boneyard

Американский актер Мел Гибсон и рэпер 50 Cent снимутся в малобюджетном криминальном триллере Boneyard.

Съемки фильма уже начались в Лас-Вегасе. В них участвуют также Брайан Ван Холт и Нора Зехетнер. Продюсерами картины выступают Колин Бейтс и Винсент МакДэниел.

Лента будет основана на реальных событиях. Она расскажет о спецагенте ФБР, который вместе с полицией Альбукерке преследует серийного убийцу по прозвищу Коллекционер Костей. По мнению правоохранителей, маньяк может скрываться среди них.

Режиссером фильма выступает Асиф Акбар.

Источник: daily.afisha.ru