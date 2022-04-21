Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
meirzhan-shermahanbet-zavoeval-titul-chempiona-azii-po-greko-rimskoy-bor-be
Меиржан Шермаханбет завоевал титул Чемпиона Азии по греко-римской борьбе
71
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:10

Меиржан Шермаханбет завоевал титул Чемпиона Азии по греко-римской борьбе

Казахстанский борец Меиржан Шермаханбет завоевал вторую золотую медаль чемпионата Азии по борьбе.

Выступающий в весовой категории 67 килограммов казахстанец в финале досрочно победил опытного южнокорейского борца Рю Хансу.

Меиржан Шермаханбет в четвертьфинале одолел представителя Индии, а в полуфинале — Узбекистана.

Также Ернур Фидахметов, выступавший в утешительном поединке весовой категории 60 килограммов, победил своего соперника и принес вторую бронзовую медаль в актив Казахстана.

Источник: olympic.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #азия #победа #чемпионат #борьба
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстан завоевал восемь золотых медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу
563
В Бишкеке пройдет легкоатлетический забег
957
Каждый вторник AliExpress будет проводить распродажу
1351
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.