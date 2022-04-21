Меиржан Шермаханбет завоевал титул Чемпиона Азии по греко-римской борьбе

Казахстанский борец Меиржан Шермаханбет завоевал вторую золотую медаль чемпионата Азии по борьбе.
Выступающий в весовой категории 67 килограммов казахстанец в финале досрочно победил опытного южнокорейского борца Рю Хансу.
Меиржан Шермаханбет в четвертьфинале одолел представителя Индии, а в полуфинале — Узбекистана.
Также Ернур Фидахметов, выступавший в утешительном поединке весовой категории 60 килограммов, победил своего соперника и принес вторую бронзовую медаль в актив Казахстана.
Источник: olympic.kz