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MEGOGO покажет финал Суперкубка Испании
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Сегодня в 10:20

MEGOGO покажет финал Суперкубка Испании

В понедельник, 16 января, болельщиков ждет финал Суперкубка Испании по футболу. Посмотреть игру в рамках турнира в Узбекистане можно будет только на медисервисе MEGOGO.

16 января в 00:00 (GMT +5) пройдет матч между «Реалом» и «Барселоной». Комментатором матча назначен Дмитрий Герчиков.

Посмотреть главное противостояние в мировом футболе можно в разделе специальных футбольных трансляций. Кроме того, прямые трансляции всех матчей и архивы событий будут доступны пользователям в специальном разделе сервиса — «Шоу».

Все эфиры доступны зрителям по подписке «ТВ и кино»

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#испания #спорт #футбол #онлайнкинотеатр #megogo
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.