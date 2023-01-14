MEGOGO покажет финал Суперкубка Испании

В понедельник, 16 января, болельщиков ждет финал Суперкубка Испании по футболу. Посмотреть игру в рамках турнира в Узбекистане можно будет только на медисервисе MEGOGO.

16 января в 00:00 (GMT +5) пройдет матч между «Реалом» и «Барселоной». Комментатором матча назначен Дмитрий Герчиков.

Посмотреть главное противостояние в мировом футболе можно в разделе специальных футбольных трансляций. Кроме того, прямые трансляции всех матчей и архивы событий будут доступны пользователям в специальном разделе сервиса — «Шоу».

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