MedTech-стартап MDinc привлек $300 тысяч

Стартап по разработке методов лечения нервных болезней MDinc привлек $300 тысяч от управляющего партнера инвестиционной компании Kontinuum Group Константина Клюки.

MDinc занимается медицинской реабилитацией с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения. Благодаря инвестициям сотни тысяч пациентов, страдающих от паралича конечностей, смогут получить помощь.

Основатель MDinc Магомед-Амин Идилов стал номинантом рейтинга Forbes «30 до 30» в 2020 году, в категории «Социальные практики», а также лауреатом премий Headliner 2020 и Rusbase Young Awards, в номинации Healts&Sport.

Источник: incrussia.ru