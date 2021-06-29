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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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MedTech-стартап MDinc привлек $300 тысяч
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Сегодня в 10:35

MedTech-стартап MDinc привлек $300 тысяч

Стартап по разработке методов лечения нервных болезней MDinc привлек $300 тысяч от управляющего партнера инвестиционной компании Kontinuum Group Константина Клюки.

MDinc занимается медицинской реабилитацией с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения. Благодаря инвестициям сотни тысяч пациентов, страдающих от паралича конечностей, смогут получить помощь.

Основатель MDinc Магомед-Амин Идилов стал номинантом рейтинга Forbes «30 до 30» в 2020 году, в категории «Социальные практики», а также лауреатом премий Headliner 2020 и Rusbase Young Awards, в номинации Healts&Sport.

Источник: incrussia.ru

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#стартап #технологии #инвестиции #forbes #medicine
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