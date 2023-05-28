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McDonald’s выпустила игровую приставку к 40-летию наггетсов в меню сети
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Главный

Сегодня в 11:44

McDonald’s выпустила игровую приставку к 40-летию наггетсов в меню сети

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Китае начала продажи игровой консоли в виде куриного наггетса, на которой установлен тетрис. Такой новинкой компания отметила 40-летие наггетса в своем меню.



Цена около 30 юаней или $4,25.

Устройство лицензировано — McDonald’s заплатила за использование названия Tetris. Игрушку можно купить только в Китае. По данным McDonald’s China, будет выпущено 400 тысяч таких консолей. Покупатели уже продают их на eBay и других онлайн-площадках дороже изначальной стоимости.

Источник: incrussia.ru

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#китай #mcdonalds #игроваяприставка #наггетс #тетрис
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