McDonald’s открыла парикмахерскую, где будут делать прически из 90-х

Шведское подразделение McDonald’s объявило об открытии парикмахерской, где будут делать прически, напоминающие по форме ее логотип. Стрижка, которую компания назвала Golden M, вдохновлена знаменитой прической из 90-х ― например, ее носили Дэвид Бекхэм и Леонардо Ди Каприо. Характерной чертой стрижки является длинная челка, разделенная прямым пробором и обрамляющая лицо.

Парикмахерская открылась в Стокгольме. В пресс-релизе компании сообщается, что в течение двух часов после онлайн-запуска все встречи в салоне с известным стилистом Адамом Лукачем были забронированы. Компания провела несколько виртуальных мастер-классов, посетителям дали уроки стрижки и укладки.

Источник: incrussia.ru