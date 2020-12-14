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McDonald’s открыла парикмахерскую, где будут делать прически из 90-х
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Сегодня в 11:31

McDonald’s открыла парикмахерскую, где будут делать прически из 90-х

Шведское подразделение McDonald’s объявило об открытии парикмахерской, где будут делать прически, напоминающие по форме ее логотип. Стрижка, которую компания назвала Golden M, вдохновлена знаменитой прической из 90-х ― например, ее носили Дэвид Бекхэм и Леонардо Ди Каприо. Характерной чертой стрижки является длинная челка, разделенная прямым пробором и обрамляющая лицо.

Парикмахерская открылась в Стокгольме. В пресс-релизе компании сообщается, что в течение двух часов после онлайн-запуска все встречи в салоне с известным стилистом Адамом Лукачем были забронированы. Компания провела несколько виртуальных мастер-классов, посетителям дали уроки стрижки и укладки.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #швеция #mcdonalds
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