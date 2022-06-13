Материнская компания TikTok планирует выйти на рынок виртуальной реальности

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, планирует выйти на рынок виртуальной реальности. Компания будет разрабатывать соответствующий контент.

Китайский производитель VR-гарнитур Pico, которого ByteDance приобрела в 2021 году более чем 40 новых вакансий. Сейчас компания ищет в США специалистов в отдел стратегии VR-игр, менеджеров и инженеров.

VR-гарнитура Pico Neo 3 Link имеет характеристики схожие с Quest 2 от компании Meta. Она доступна для покупки в Европе за €449.

Источник: incrussia.ru