Mastercard, Coca-Cola, Wolt: 12 вакансий в международных компаниях в Центральной Азии

Собрали подборку возможностей для работы в зарубежных компаниях, которые представлены в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
Казахстан
Lead Account Manager в Honeywell
Обязанности:
— развивать и поддерживать хорошие рабочие отношения с клиентами
— решения UOP для улучшения их операций и прибыльности
— разработка стратегий для сложных перспектив продаж в консультации с Project Sales and Sales Support
— своевременно заполнять отчеты о выигранных/проигранных событиях по продажам LST.
Требования:
— знание технологий UOP
— опыт работы в глобальной организации
— практические знания Microsoft Office и SFDC
— высшее образование.
Product Line Manager в ASBS KZ / iSpace
Обязанности:
— контроль исполнения заказов, выкладки товара на витрины
— прогнозирование и закуп товара
— разработка акций и анализ рынка, АВС-анализ
— заключение договоров поставки.
Требования:
— опыт работы на аналогичной позиции не менее трех лет
— продвинутый пользователь Excel
— ориентир на срочность и результат
— сильные навыки ведения переговоров.
Retail Development Associate в Wolt
Обязанности:
— интеграция торговых площадок в платформу Wolt, включая фотосъемку, обновления меню, переводы и обучение
— обеспечение точного выбора розничных партнеров на платформе
— работа с командой поддержки
— активная помощь партнерам в целях повышения их эффективности.
Требования:
— опыт работы с ролью поддержки, администрирования или управления учетными записями
— владение казахским, русским и английским языками
— многозадачность.
Senior Managing Consultant, Advisors Client Services в Mastercard
Обязанности:
— моделировать ценности Mastercard, выполнять взятые на себя обязательства
— направлять команду к бизнес-ориентированным решениям и рекомендациям, которые повышают ценность клиента
— разработка планов управления
— работа с клиентами.
Требования:
— высшее образование
— интерес к реализации проекта у бизнес-клиентов
— опыт работы в качестве консультанта
— продвинутые навыки работы с Word, Excel и PowerPoint, предпочтителен опыт работы с SQL.
Кыргызстан
Технический специалист в Sulpak
Обязанности:
— установка ПО на компьютеры и мобильные телефоны
— производить выполнение услуг Hi-Technic
— кассовые операции
— проводить первичный осмотр бракованных Изделий и оформлять документы.
Требования:
— средне-специальное/высшее образование
— желателен опыт на аналогичных позициях
— активность, дисциплинированность, коммуникабельность.
Ведущий аналитик в Beeline
Обязанности:
— оценка рисков и их последующая минимизация
— информационный мониторинг фрода
— разбор новых методов проведения мошенничества и методов их детектирования.
Требования:
— интерес к анализу данных
— знание PL/SQL ,T-SQL
— быстрообучаемый, стрессоустойчивый, честный
— знание одного из языков программирования: Python/Java/C#.
Аналитик отдела продаж в Coca-Cola Бишкек
Обязанности:
— контролировать распределение продукции с подходящими сроками на складе Компании
— отслеживать показатели Sales Force Effectiveness, Field Management Tool
— ежемесячно предоставлять данные в отдел УЧР для подсчета премии: бюджеты Sell in и Sell out, SFE показатели, показатели My Cooler.
Требования:
— опыт работы на аналогичной должности
— навыки создания и ведение отчетов
— знание английского языка
— навыки подготовки и проведения презентаций.
Frontend Developer в GeekTech
Обязанности:
— точно переводить потребности пользователей и бизнеса в функциональный интерфейс-код
— создавать повторно используемый код и библиотеки для будущего использования
— проектирование, разработка и тестирование пользовательского интерфейса для мобильных и веб-приложений.
Требования:
— степень бакалавра или эквивалент в области компьютерных наук
— опыт в разработке интерфейсов
— знакомство с методологиями Scrum/Agile разработки
— опыт создания объектно-ориентированных веб-приложений на JavaScript, HTML5 и CSS3
Узбекистан
Business Development Manager for International Student Recruitment
Обязанности:
— представлять бренд университета/колледжа и продвигать на рынке найма студентов с помощью ряда маркетинговых методов и методов развития бизнеса
— взаимодействовать с клиентами и агентствами
— изучать появляющиеся и инновационные способы развития новых источников дохода
— поддерживать традиционные и проверенные методы достижения успеха.
Требования:
— иметь налаженную соответствующую агентскую сеть
— высшее образование
— предыдущий опыт в подборе иностранных студентов.
Accountant в Turkish Airlines
Обязанности:
— контроль и проверка доходов
— гарантировать, что выручка от продаж своевременно зачисляется в банк
— осуществлять платежи в отношении расходов, произведенных в соответствии с утверждением в письменной форме и приказами, процедурами и принципами Офиса генерального директора и Президента
Требования:
— высшее/среднее образование
— опыт работы не менее одного года в области финансов, бухгалтерского учета, ежемесячного закрытия и финансовой отчетности
— компетентность в работе с продуктами MS Office
— желательно иметь опыт работы в системе SAP.
Project Management Support Specialist в UNOPS
Обязанности:
— управление проектами и поддержка их реализации
— вносить вклад и поддерживать разработку и формулирование стратегий и подходов к управлению программами
— обеспечить эффективную разработку и планирование предлагаемых проектов, а также их документов, рамок результатов, планов инициирования.
Требования:
— свободное владение английским, знание русского языка
— степень магистра в области управления проектами
— 5 лет соответствующего опыта.
Менеджер по трейд-маркетингу в Coca-Cola Bottlers Uzbekistan
Обязанности:
— создание стратегий продаж, контроль их реализации
— анализ продаж
— формирование сметы на производство POS-материалов, составление ТЗ
— работа с дистрибьюторами, персоналом торговых точек.
Требования:
— знание основ маркетинга: методики, стратегии развития, техники и методы продаж
— умение вести деловую переписку и документацию, составлять отчеты, схемы
— SEO, инструменты продаж в интернет-магазине
— знание основ экономики, социологии, психологии, дизайна, полиграфии.