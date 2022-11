Mastercard, Coca-Cola, Wolt: 12 вакансий в международных компаниях в Центральной Азии

Собрали подборку возможностей для работы в зарубежных компаниях, которые представлены в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.







Казахстан

Lead Account Manager в Honeywell

Обязанности:



— развивать и поддерживать хорошие рабочие отношения с клиентами

— решения UOP для улучшения их операций и прибыльности

— разработка стратегий для сложных перспектив продаж в консультации с Project Sales and Sales Support

— своевременно заполнять отчеты о выигранных/проигранных событиях по продажам LST.

Требования:



— знание технологий UOP

— опыт работы в глобальной организации

— практические знания Microsoft Office и SFDC

— высшее образование.





Product Line Manager в ASBS KZ / iSpace





Обязанности:



— контроль исполнения заказов, выкладки товара на витрины

— прогнозирование и закуп товара

— разработка акций и анализ рынка, АВС-анализ

— заключение договоров поставки.

Требования:



— опыт работы на аналогичной позиции не менее трех лет

— продвинутый пользователь Excel

— ориентир на срочность и результат

— сильные навыки ведения переговоров.





Retail Development Associate в Wolt



Обязанности:



— интеграция торговых площадок в платформу Wolt, включая фотосъемку, обновления меню, переводы и обучение

— обеспечение точного выбора розничных партнеров на платформе

— работа с командой поддержки

— активная помощь партнерам в целях повышения их эффективности.

Требования:



— опыт работы с ролью поддержки, администрирования или управления учетными записями

— владение казахским, русским и английским языками

— многозадачность.





Senior Managing Consultant, Advisors Client Services в Mastercard





Обязанности:



— моделировать ценности Mastercard, выполнять взятые на себя обязательства

— направлять команду к бизнес-ориентированным решениям и рекомендациям, которые повышают ценность клиента

— разработка планов управления

— работа с клиентами.

Требования:



— высшее образование

— интерес к реализации проекта у бизнес-клиентов

— опыт работы в качестве консультанта

— продвинутые навыки работы с Word, Excel и PowerPoint, предпочтителен опыт работы с SQL.

Кыргызстан

Технический специалист в Sulpak

Обязанности:



— установка ПО на компьютеры и мобильные телефоны

— производить выполнение услуг Hi-Technic

— кассовые операции

— проводить первичный осмотр бракованных Изделий и оформлять документы.

Требования:



— средне-специальное/высшее образование

— желателен опыт на аналогичных позициях

— активность, дисциплинированность, коммуникабельность.











Обязанности:



— оценка рисков и их последующая минимизация

— информационный мониторинг фрода

— разбор новых методов проведения мошенничества и методов их детектирования.

Требования:



— интерес к анализу данных

— знание PL/SQL ,T-SQL

— быстрообучаемый, стрессоустойчивый, честный

— знание одного из языков программирования: Python/Java/C#.





Аналитик отдела продаж в Coca-Cola Бишкек

Обязанности:



— контролировать распределение продукции с подходящими сроками на складе Компании

— отслеживать показатели Sales Force Effectiveness, Field Management Tool

— ежемесячно предоставлять данные в отдел УЧР для подсчета премии: бюджеты Sell in и Sell out, SFE показатели, показатели My Cooler.

Требования:



— опыт работы на аналогичной должности

— навыки создания и ведение отчетов

— знание английского языка

— навыки подготовки и проведения презентаций.





Frontend Developer в GeekTech





Обязанности:



— точно переводить потребности пользователей и бизнеса в функциональный интерфейс-код

— создавать повторно используемый код и библиотеки для будущего использования

— проектирование, разработка и тестирование пользовательского интерфейса для мобильных и веб-приложений.

Требования:



— степень бакалавра или эквивалент в области компьютерных наук

— опыт в разработке интерфейсов

— знакомство с методологиями Scrum/Agile разработки

— опыт создания объектно-ориентированных веб-приложений на JavaScript, HTML5 и CSS3

Узбекистан

Business Development Manager for International Student Recruitment

Обязанности:



— представлять бренд университета/колледжа и продвигать на рынке найма студентов с помощью ряда маркетинговых методов и методов развития бизнеса

— взаимодействовать с клиентами и агентствами

— изучать появляющиеся и инновационные способы развития новых источников дохода

— поддерживать традиционные и проверенные методы достижения успеха.

Требования:



— иметь налаженную соответствующую агентскую сеть

— высшее образование

— предыдущий опыт в подборе иностранных студентов.









Accountant в Turkish Airlines







Обязанности:



— контроль и проверка доходов

— гарантировать, что выручка от продаж своевременно зачисляется в банк

— осуществлять платежи в отношении расходов, произведенных в соответствии с утверждением в письменной форме и приказами, процедурами и принципами Офиса генерального директора и Президента

Требования:



— высшее/среднее образование

— опыт работы не менее одного года в области финансов, бухгалтерского учета, ежемесячного закрытия и финансовой отчетности

— компетентность в работе с продуктами MS Office

— желательно иметь опыт работы в системе SAP.





Project Management Support Specialist в UNOPS

Обязанности:



— управление проектами и поддержка их реализации

— вносить вклад и поддерживать разработку и формулирование стратегий и подходов к управлению программами

— обеспечить эффективную разработку и планирование предлагаемых проектов, а также их документов, рамок результатов, планов инициирования.

Требования:



— свободное владение английским, знание русского языка

— степень магистра в области управления проектами

— 5 лет соответствующего опыта.





Менеджер по трейд-маркетингу в Coca-Cola Bottlers Uzbekistan





Обязанности:



— создание стратегий продаж, контроль их реализации

— анализ продаж

— формирование сметы на производство POS-материалов, составление ТЗ

— работа с дистрибьюторами, персоналом торговых точек.

Требования:



— знание основ маркетинга: методики, стратегии развития, техники и методы продаж

— умение вести деловую переписку и документацию, составлять отчеты, схемы

— SEO, инструменты продаж в интернет-магазине

— знание основ экономики, социологии, психологии, дизайна, полиграфии.