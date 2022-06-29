Мастер-классы Академии права МФЦА прошли в рамках Astana Finance Days 2022

Академия права МФЦА провела серию мастер-классов на самые актуальные темы для бизнеса и общества в рамках Astana Finance Days и EdTech Forum.

Спикеры мастер-класса «Тенденции и вызовы ПОД/ФТ и Санкционного комплаенса» ответили на острые для бизнеса темы: как сохранить деловую активность, укрепить репутацию и инвестиционную привлекательность компании, создать эффективную систему комплаенс в компании и управлять рисками.

Спикеры Форума выпускников Академии права МФЦА «Время поделиться своим опытом» поделились с участниками своей историей успеха и дали практические советы на тему построения персональной стратегии профессионала.

Спикер сессии Юрий Зачек поделился своими знаниями и видением о том, как устроены стресс и выгорание, как именно в них попадают и какие шаги нужно предпринять, чтобы из них выйти. Алина Абдрахманова — директор бизнес-школы КАЗГЮУ, соучредитель стартапа виртуальной реальности IN-VR, подчеркнула, что корпоративное обучение становится частью корпоративной культуры из-за растущих требований к работе и навыкам, и отметила, что сейчас крупные мировые корпорации тратят от 2 до 5% своего годового бюджета на обучение сотрудников.

Далее состоялась панельная сессия «Lex Fantastica: Мультивселенные как мультиюрисдикции: конфликт правовых норм», на которой спикеры вышли за рамки традиционного восприятия юриспруденции и на языке права обсудили ситуации в фантастических мирах.

В ходе серий мастер-классов Академии права МФЦА участники смогли расширить свои знания и задать экспертам актуальные вопросы в сферах ПОД/ФТ и комплаенс, личностного роста и профессионального развития, a также рассмотреть известную проблему конфликта правовых норм юрисдикций через призму фантастических мультивселенных.

Генеральный спонсор конференции Astana Finance Days 2022 — Eurasian Resources Group.