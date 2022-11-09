Масштабный бизнес-форум Shanyraq 3.0 пройдет 20 ноября

Главная цель форума — объединение казахстанских спикеров, предпринимателей, экспертов, блоггеров и людей под единым куполом.
Спикерами выступят:
— Мухтар Джакишев
— Арманжан Байтасов
— Рифат Абдураманов
— Турсенгали Алагузов
— Майгарина Гульбану
— Шарипов Улугбек
— Жантасов Амир
— Динара Сатжан
— Руслан Томасов
— Асем Сванова
— Дамир Аманжолов.
Также пройдет панельная дискуссия:
— модератор: Бейсембай Сабина
Участники:
— Дана Есеева
— Нурлан Батыров
— Ален Кокумбаев
— Сулейменова Айжан.
Хедлайнер форума: Нурлан Сабуров — Stand Up комик, номинант Forbes Russia 30 under 30, ведущий шоу «Что Было Дальше»
Мероприятие пройдет 20 ноября в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Участников ждут десять часов контента и более 3500 посетителей.
Забронировать место и приобрести билет можно по ссылке @shanyraq.forum.