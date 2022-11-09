Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
masshtabnyy-biznes-forum-shanyraq-3-0-proydet-20-noyabrya
Масштабный бизнес-форум Shanyraq 3.0 пройдет 20 ноября
102
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:51

Масштабный бизнес-форум Shanyraq 3.0 пройдет 20 ноября

Главная цель форума — объединение казахстанских спикеров, предпринимателей, экспертов, блоггеров и людей под единым куполом.

Спикерами выступят:

— Мухтар Джакишев

— Арманжан Байтасов

— Рифат Абдураманов

— Турсенгали Алагузов

— Майгарина Гульбану

— Шарипов Улугбек

— Жантасов Амир

— Динара Сатжан

— Руслан Томасов

— Асем Сванова

— Дамир Аманжолов.

Также пройдет панельная дискуссия:

— модератор: Бейсембай Сабина

Участники:

— Дана Есеева

— Нурлан Батыров

— Ален Кокумбаев

— Сулейменова Айжан.

Хедлайнер форума: Нурлан Сабуров — Stand Up комик, номинант Forbes Russia 30 under 30, ведущий шоу «Что Было Дальше»

Мероприятие пройдет 20 ноября в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Участников ждут десять часов контента и более 3500 посетителей.

Забронировать место и приобрести билет можно по ссылке @shanyraq.forum.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #бизнес #мероприятия #форум
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Рестораны «Дареджани» и Del Papa на Кабанбай батыра отмечают свое трехлетие
5639
Что гуглили казахстанцы в 2020 году
1333
MEGA Open Air vol.2.1 в столице
2030
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.