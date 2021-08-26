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Marvel выпустил классические комиксы в виде NFT
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Сегодня в 10:07

Marvel выпустил классические комиксы в виде NFT

Marvel выложил на цифровой торговой площадке VeVe серию классических комиксов в виде невзаимозаменяемых токенов — NFT.

На маркетплейсе появился первый комикс, опубликованный Marvel в 1939 году, 85-й выпуск серии Journey into Mystery, где Тор сталкивается с Локи, и первый комикс о «Фантастической четверке».

Все эти издания выпущены в тысячах цифровых экземплярах, стоят по 6,99 доллара и после покупки доступны для чтения в приложении VeVe. Их первая партия была распродана за первые 24 часа. После этого Marvel подготовил для VeVe новый дроп, куда вошли комиксы про «Новых мутантов» и «Людей Икс».

Источник: daily.afisha.ru

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#комиксы #маркетплейс #marvel #коллекция #nft
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