Marvel выпустил классические комиксы в виде NFT

На маркетплейсе появился первый комикс, опубликованный Marvel в 1939 году, 85-й выпуск серии Journey into Mystery, где Тор сталкивается с Локи, и первый комикс о «Фантастической четверке».
Все эти издания выпущены в тысячах цифровых экземплярах, стоят по 6,99 доллара и после покупки доступны для чтения в приложении VeVe. Их первая партия была распродана за первые 24 часа. После этого Marvel подготовил для VeVe новый дроп, куда вошли комиксы про «Новых мутантов» и «Людей Икс».
Источник: daily.afisha.ru