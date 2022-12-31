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Marvel снимет фильм о Стэне Ли
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Сегодня в 11:39

Marvel снимет фильм о Стэне Ли

Marvel анонсировал документальный фильм о Стэне Ли — бывшем президенте Marvel Comics, создавшем множество супергеройских персонажей. Картина появится на Disney+ в 2023 году, когда Ли исполнилось бы 100 лет.



Одновременно студия опубликовала тизер предстоящей картины.

В соавторстве с несколькими художниками Стэн Ли создал Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четверку, Железного человека, Сорвиголову, Тора, Людей Икс и многих других знаковых для вселенной Marvel персонажей.

Источник: daily.afisha.ru

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