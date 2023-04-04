Marvel показала трейлер сериала «Секретное вторжение» с Сэмюэлом Джексоном и Эмилией Кларк

На официальном YouTube-канале компании вышел первый полноценный трейлер «Секретного вторжения». В центре сюжета шпионского боевика — экс-директор агентства «Щ.И.Т.» Ник Фьюри, который в прошлых фильмах помогал команде «Мстителей», боролся против террористической организации «Гидра», а после победы супергероев над Таносом улетел в космос. Его место на Земле занял скрулл Талос. Представители этой инопланетной расы умеют менять свою внешность, поэтому никто даже не заподозрил, что под маской Фьюри на самом деле скрывается пришелец. Однако в грядущем мини-сериале герой будет вынужден вернуться на родную планету, чтобы спасти ее от злодеев.

Мрачный трейлер показывает, что далеко не все скруллы могут быть такими же надежными и отзывчивыми, как Талос. Его обозленные сородичи хотят поработить человечество. Сверхспособность инопланетян только играет им на руку. Долгие годы они незаметно проникали в советы директоров крупных фирм и правительственные ряды, так что обзавелись некоторой властью. Судя по представленному ролику, события «Секретного вторжения» развернутся в разных странах.

Источник: srsly.ru