Мартин Скорсезе запустил онлайн-платформу для просмотра классики кино

Проект будет запущен в рамках инициативы фонда Скорсезе The Film Foundation, который режиссер основал в 1990 году для сохранения наследия старых фильмов.

Виртуальный кинозал получил название Film Foundation Restoration Screening Room. Откроется он 9 мая: в этот день все желающие смогут посмотреть фильм «Я знаю, куда я иду!», где в главных ролях сыграли Венди Хиллер и Роджер Ливси.

Восстановленная Фондом кино и Национальным архивом BFI картина будет доступна на платформе в течение 24 часов. Новые фильмы будут появляться на сервисе каждый второй понедельник месяца и тоже будут транслироваться временно — такова задумка проекта.

Среди грядущих премьер уже запланированы показы «Ла Страды», классики неореалистического кино 1954 года от Федерико Феллини, «Мулен Ружа» Джона Хьюстона 1952 года, а также фильма-нуара «Объезд» 1945 года Эдгара Г. Ульмера и «Погони» 1946 года от Артура Д. Рипли.

Источник: srsly.ru