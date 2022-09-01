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Маркетплейс Ozon открыл представительство в Турции
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Сегодня в 09:56

Маркетплейс Ozon открыл представительство в Турции

Российский маркетплейс Ozon открыл турецкое представительство. Первый зарубежный офис компании за пределами СНГ расположился в Стамбуле. Его сотрудники будут привлекать продавцов и ретейлеров на площадку Ozon.

По данным Ozon, за первые шесть месяцев 2022 года количество турецких продавцов на маркетплейсе выросло в два раза, а оборот товаров из Турцию в Россию — в три раза год к году. Самыми популярными категориями среди турецких товаров стали одежда, сантехника, бытовая техника, кофе и сладости.

Источник: incrussia.ru

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