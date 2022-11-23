Маркетологи о том, как создавать рекламу, которая побеждает на фестивалях

Маркетологи из Центральной Азии поделились опытом участия и побед в рекламных фестивалях.





Шахризода Саипназарова, 21 год, город — Ташкент, маркетолог, @shahrizoda_sn





Как все началось

Я начинающий, но амбициозный маркетолог компании Flowers Garden. Учусь на четвертом курсе Ташкентского Государственного Экономического университета.

В сферу маркетинга попала еще в школьные годы. Я создала и активно продвигала школьную страничку, освещала мероприятия и писала вовлекающие посты. Во время пандемии мне предложили вести аккаунт учебного центра, где я преподавала. У меня не было опыта и нужных знакомств, поэтому я сама искала графических дизайнеров, операторов и монтажеров, училась составлять продающий контент.

Мне нравится сфера маркетинга, потому что здесь я чувствую постоянный рост. Ни одна отрасль не может обойтись без грамотного продвижения. Поэтому в Узбекистане хорошие маркетологи сегодня востребованы.

О проектах

Мой первый проект — учебный центр RESULT — помог сделать большой шаг в сферу маркетинга. Благодаря этому опыту в июне 2021 года меня позвали SMM-менеджером в Flowers Garden.

Сначала было сложно влиться. Я не понимала, чего от меня хотят, так как до этого работала сама. Но здесь есть карьерный рост. Я начала как SMM-менеджер, а спустя год стала маркетологом компании.

О маркетинговых фестивалях

Фестивали дают драйв и стимул делать проекты лучше. Они помогают поддерживать интерес к профессии, дают толчок двигаться вперед.

Победа на фестивалях — подтверждение качества проделанной работы от профессионалов отрасли. Еще одна важная сторона — нетворкинг — обмен опытом, общение с единомышленниками. И третье, победы на фестивалях открывают новые возможности.

Победа на фестивалях — подтверждение качества проделанной работы от профессионалов отрасли

В мае 2022 года наша компания подала заявку на участие в IV Международном маркетинговом бизнес-форуме MAKON Marketing Forum 2022. Это крупнейший в Центральной Азии профессиональный форум, объединяющий предпринимателей и ведущих экспертов в области маркетинга. Приятным и одновременно неожиданным событием стала победа на V Премии «Бренд года 2021».

Это был наш первый опыт участия в такого рода форумах и фестивалях. И наша победа посеяла желание достичь большего. Мы поставили перед собой цель: получить не одну награду, а сразу несколько.





Следующим крупным мероприятием в сфере маркетинга и рекламы стал Четвертый Ташкентский фестиваль рекламы TAF! — единственный международный рекламный праздник Узбекистана. В 12 номинациях конкурса TAF! участвовали 268 проектов, 147 брендов и 56 агентств. Организаторы сделали акцент на эффективные рекламные коммуникации брендов с потребителями и конкурсные кейсы. Новшеством для конкурса стало голосование международного жюри, которое присудило платиновые награды в 12 номинациях.

Наша компания дебютировала сразу в нескольких разных номинациях и получила четыре награды:

— платина в направлении «Сезонная кампания» с Проектом Tashkent Flowers Fest 2022

— золото в направлении «Коллаборация с известными личностями» — совместный Проект вместе с известным телеведущим Амирхоном Умаровым

— бронза в направлении «Сезонная кампания» с проектом Tashkent Flowers Fest 2022

— специальная награда за существенный вклад развития бизнеса страны — проект «Не будьте равнодушны к будущему!».

Рекомендации





В последнее время набирают обороты короткие и информативные ролики, которые привлекают хороший трафик через социальные сети.

Запросы на коллаборации с лидерами мнений тоже растут. Но важно правильно выбрать блогера или инфлюенсера, чтобы его ценности и посыл совпадали с брендом.

Любая реклама должна выводить на эмоции. Именно эмоции управляют нашим поведением и решениями.

Важно быть прозрачными в коммуникации с аудиторией, чтобы завоевать их доверие. Доверие — залог успеха любого бренда.

Роман Пищик, 26 лет, город — Алматы, Head of marketing 1Fit, @ rroommap

О себе

Я руковожу маркетингом 1Fit в Казахстане.

В этой сфере уже пять лет. Начинал с создания сообщества во «ВКонтакте» в 11 классе в Уральске. После меня взяли в маленькое брендинговое агентство в Алматы. Тогда я узнал про таргетированную рекламу.

Также я работал с блогерами, интегрировал рекламу в скетчи «Ирины Кайратовны». Занимался digital-маркетингом в «Мяте», полтора года работал в Parimatch. В 1Fit работаю полтора года.

Маркетинг нравится тем, что я могу создавать кампании, которые вызывают эмоции у людей.

О проектах

Один из проектов, которым я горжусь — «Годовой запас еды» в Choco. Это был первый опыт разработки большой рекламной кампании, в которой были задействованы социальные сети, блогеры, видео, интеграции в YouTube и с Instagram-блогерами.

В 1Fit я горжусь тремя вещами. В первую очередь, командой. Половину сотрудников я нанимал сам, искал ребят в социальных сетях. Мы работаем вместе уже больше года. Потратили несколько миллионов долларов на маркетинг, привлекли несколько сотен тысяч регистраций, придумали лэндинги, видео.

Один из классных проектов — видео с «Ириной Кайратовной». Был интересный кейс. Когда-то давно 1Fit купил интеграцию у ребят за 50 000 тенге. Мы нашли эти видео, нарезали и запустили рекламу на YouTube. В моменте выросли на 20% в покупках, регистрациях и установках.

Другой проект — LRT. Мы находимся в районе, где много новостроек. Я заметил, что многие новостройки не используются в рекламе. Пришел с этой мыслью к команде и предложил использовать заброшенные стройки. А наш дизайнер Саламат предложил взять LRT для идеи.

О маркетинговых фестивалях

Пока мы участвовали в фестивале только один раз. Это быль Red Jolbors. Мы подали пять работ, одна из них прошла в шорт-лист. За нее мы получили бронзу. Было приятно, потому что в нашей категории были представлены только агентства, и мы их обошли.





Мы хотели посоревноваться с рекламными агентствами, чтобы посмотреть, насколько наши идеи конкурентоспособны, актуальны и креативны. Поняли, что делаем все правильно и нанимаем крутых ребят.

Рекомендации

В рекламных фестивалях оценивают не эффективность, покупки или охваты, а саму идею и ее новизну. Поэтому главная рекомендация — много придумывать и пробовать.

Маркетинг должен отражать жизнь людей

Маркетинг должен отражать жизнь людей. Поэтому самое простое — быть доступными, делиться реальными, а не фейковыми достижениями.

Также надо продолжать пользоваться классическими инструментами digital-маркетинга, использовать Facebook, Google, YouTube. Главное — делать все с умом.