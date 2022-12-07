Маркетинг в Центральной Азии. Специалисты о развитии отрасли, профессиональном сообществе и нетворкинге

Познакомились с маркетологами из Алматы, Бишкека и Ташкента и узнали, что помогает оставаться лучшими в своей сфере, находить единомышленников, налаживать нетворкинг и постоянно развиваться.





Ален Кокумбаев, 32 года, город — Алматы, маркетинг, управление, @akokumbayev





Как пришел в маркетинг

Я со-партнер компании «Продамус Казахстан», директор проекта «Маркетинг Завод». Мы строим отделы маркетинга для онлайн-школ по всему СНГ.

В 2007-2008 годах я прослушал тренинг по копирайтингу и понял, что могу продавать что угодно с помощью текста и общения с людьми. Это заинтересовало и вдохновило. Я попробовал себя в маркетинге, начиная с инфобизнеса и заканчивая твердым бизнесом реальных секторов экономики.

О развитии отрасли

Маркетинг — это цифры. Ключевые вещи здесь — привлечение и удержание клиента.

В этой отрасли нет потолка. Можно развиваться бесконечно. Маркетинг широкий, количество ниш бесконечно. Или можно стать крутым в одной из узконаправленных сфер, например, в воронках продаж для стоматологии. И не пересекаться с другими специалистами.

В нашей сфере все упирается в психологию клиента. Чем лучше мы знаем клиента, тем лучше наш маркетинг.

Маркетинг — это цифры

Также в работе я уделяю внимание грамотному менеджменту. Мы точно знаем все типичные ошибки и как их избежать. У нас есть твердые результаты, опыт и внимание со стороны медиа в узких кругах. Ко мне часто приходят топовые специалисты, просят помочь им достичь результата. Но мы также создаем продукт, который будет помогать широкому кругу людей.

О профессиональном комьюнити

Есть одна закономерность: чем медленнее развивается рынок, тем менее компетентные маркетологи на рынке. В Казахстане есть сферы, где маркетинг развит хорошо и где много профессионалов. Например, ритейл, банковская отрасль.

Но, например, маркетинг в онлайн-образовании у нас развит слабо, потому что скорость развития самого рынка тоже достаточно низкая. Чаще всего грамотные специалисты здесь — это иностранцы, которые работают в этой сфере давно.

Маркетолог — человек, который должен уметь снимать корону, понимать, что невозможно знать все и что всегда есть куда расти. Если в какой-то момент вы перестаете развиваться, то сразу скатываетесь вниз.

Знакомиться с коллегами можно на мероприятиях, где много предпринимателей, продюсеров и всех других, кто связан с этой сферой. Рынок маркетинга только стартует и будет хорошо расти в денежном эквиваленте.

Советы начинающим специалистам

Определите ниши, где мало крутых специалистов, и развивайтесь в выбранном направлении.

Расул Абдуллаев, 26 лет, город — Алматы, маркетинг, @justrasul





Как пришел в маркетинг

В маркетинге я с 2011 года. Люблю эту сферу всем сердцем.

Выбрать профессию маркетолога мне посоветовала мама. Думаю, она знала, что мне подойдет подобная работа.

О развитии отрасли

Маркетинг — квинтэссенция искусства, экономики, науки. Отрасль, где можно применять и тестировать разные гипотезы. Это самое актуальное напрвление развития любого бизнеса.

Маркетологи — созидательные люди, открытые к новому опыту.

В свои проекты я привлекаю молодых специалистов. В прошлом, это был всем известный Yuframe. Теперь мы выросли в группу компаний Kex Group. В Kex Marketing мы занимаемся брендингом, контент-маркетингом, обучаем и взращиваем кадры, которые могут создавать успешные кейсы на мировом уровне. Сотрудничаем с компаниями из России, Украины, выходим на рынок Узбекистана. Развиваем маркетинг благотворительного фонда АSAR-UME.

Мы продюсировали топовых блогеров, артистов, музыкантов. В планах выпустить блокчейн-специалистов, IT-специалистов в сфере NFT. Среди проектов в этой области — продвижение биржи Qmall Token и совместный проект с Саудовской Аравией по привлечению инвестиций в Казахстан.

О профессиональном комьюнити

Комьюнити маркетологов в Казахстане дружное. У нас нет токсичного вайба. Постоянно проходят различные митапы, воркшопы. Люди открыто делятся кейсами, контактами, опытом, что мне импонирует.

Маркетологи — созидательные люди, открытые к новому опыту.

Познакомиться и встретить специалистов из сферы маркетинга можно в кофейнях и коворкингах. Маркетологи любят бывать везде, где есть необычные открытые пространства с хорошим интернетом, приятной атмосферой и loft-дизайном.

Советы начинающим специалистам

Советую изучать маркетинг на английском, чтобы параллельно получать знания языка. У Филипа Котлера можно получить фундаментальные знания отрасли.

Есть классные курсы на Coursera, где описывают различные анализы. Также обязательно изучать психологию, социологию, этнографию народов.

Маркетинг — это про кругозор и критическое мышление, умение правильно принимать решения.

Обязательно нужно наблюдать за международным фестивалем творчества «Каннские львы».

Инабат Латипова, 34 года, город — Бишкек, эксперт по маркетингу и PR, @inabat_latipova





Как пришла в маркетинг

Мое призвание — это маркетинг и PR. Умею влюблять в продукт и услугу. Люблю делиться опытом, направлять.

В маркетинг пришла случайно. Я была в декрете девять лет. Дефицит общения и жажда самореализации вылились в блог в Twitter и на информационных порталах Kloop и Аzattyk. Параллельно я окончила обучение по специальности «Антикризисное управление».

Активность в социальных сетях дала полезные знакомства и первую работу в качестве SMM-специалиста в семейном ресторане. Далее я переросла в PR-директора ресторанной сети, стала глубже вникать в тему маркетинга, развивать предприятия из разных сфер.

О развитии отрасли

Маркетинг — это искусство выстраивания взаимоотношений с разными сторонами. Часто шучу, что маркетинг — это «мамиле», что в переводе с кыргызского «отношение».

Нет таких ниш, товаров и услуг, которые нельзя раскрыть интересно и по-новому. Маркетинг объединяет множество направлений, которые жизненно важны для предприятия. Здесь много творчества, общения, вызовов и открытий.

За время работы я сотрудничала с более чем 36 предприятиями малого и среднего бизнеса в качестве консультанта или штатного сотрудника. Есть секрет: все маркетинговые манипуляции обречены на успех, если маркетолог любит свой продукт, верит в него и видит его ценность. Я работаю только с теми учредителями, кто понимает, что ценнейший ресурс — это люди.

О профессиональном комьюнити

Сообщества маркетологов спасают в океане текучки и многозадачности. Иногда приятно обменяться мнениями или совместно находить решения.

Недавно я вступила в Ассоциацию Креативных Индустрий и горжусь тем, что в стране есть целая организация, которая на законодательном уровне улучшает жизнь представителей креативной индустрии.

Сообщества маркетологов спасают в океане текучки и многозадачности



Для обсуждения насущных проблем, прокачки навыков, поиска клиентов и заказчиков, обмена рекомендациями есть такие фестивали, как Red Jolbors, Digital Fest, форумы Media Toptoo, PR forum TAGS и регулярные встречи клубов. Такие события помогают понять, как бурно и стремительно растет рынок маркетинговых услуг.

В сети есть локальные чаты и группы. Одна из самых популярных — «Туса пиарщиков и маркетологов», где в Telegram больше 8700 участников.

На своих курсах начинающим специалистам всегда советую состоять во всех профильных чатах и группах, отслеживать активности, дружить с коллегами-маркетологами и не бояться конкуренции. Рынок огромен, работа найдется для каждого.

В силу загруженности многие локальные мероприятия я вынуждена пропускать. Но руку всегда держу на пульсе и радуюсь успехам коллег.

Советы начинающим специалистам

Лайфхак для легкого старта новичков: даже самые дорогостоящие курсы можно изучать самостоятельно. Все публикуют программы и планы занятий. На каждый пункт программы в Интернете найдутся десятки статей и видеороликов. Берите поэтапно и дисциплинированно изучайте.

Для практического внедрения изученного всегда можно устроиться на стажировку к опытному специалисту или в большую компанию.

По своему опыту скажу: главное — желание, все остальное — отговорки.

Важно научиться сначала продавать себя как специалиста, а потом уже интересы своего заказчика и работодателя. Пробовать и не бояться ошибаться. Не бояться новых знакомств, вызовов, нестабильности. Маркетинг и продажи — это своего рода психология. Нужно чувствовать людей.

Миролим Обидов, 20 лет, город — Ташкент, маркетолог, видеомейкер и блогер, @mirolim.obidov





Как пришел в маркетинг

В сферу маркетинга я попал в 17 лет, сразу после окончания Лицея. Нужно было чем-то занять себя во время локдауна, и я создавал маски в Instagram. Компании заинтересовались моими работами.

О развитии отрасли

Я больше креативщик, чем маркетолог, который строит графики, составляет опросы и изучает рынок «от А до Я». Я знаю свою аудиторию и делаю то, что ей нравится: мы на одной волне. У нас одни и те же проблемы и интересы.

Мои проекты успешны благодаря большой команде. Чтобы продвинуть компанию, недостаточно креативить и создавать рекламные кампании. Важен сервис, IT-департамент, отдел продаж, так как все это взаимосвязано.

Я работаю над маркетингом в самой большой школе английского языка в Центральной Азии INTERNATION SCHOOL. Также преподаю мобилографию и снимаю контент для крупных компаний в Узбекистане

О профессиональном комьюнити

В Узбекистане есть Ассоциация маркетологов Marketing.uz, которая ежегодно проводит AdWeek и TAF, где собирается много компаний и делятся своими успехами.

Комьюнити маркетологов формируется во время форумов и мероприятий

Поддержка есть со стороны старших коллег, которые дают ценные советы. Опыта работы с зарубежными коллегами у меня пока не было, но я держу связь с Алмазом Жали из казахстанского Brave Talents.

В скором времени планирую организовать свою конференцию для молодых ребят по теме блогинга, куда приглашу известных людей из этой сферы. Хочется, чтобы молодежь встретилась с кумирами и получила толчок для развития.

Комьюнити маркетологов формируется во время форумов и мероприятий. Мне всего 20 лет, поэтому я пока далек от этого. Мы создаем свое сообщество молодых специалистов, куда входят эксперты не только из области маркетинга, но и из сфер кино, юмора, образования, музыки и блогинга.

Советы начинающим специалистам

Начинающим специалистам советую идти в компанию в качестве стажера и учиться у лучших даже за бесплатно. Со временем начнете понимать правила игры.

В YouTube есть много видео на разные темы, онлайн и офлайн-курсы.

Одно слово — действуйте. Не ждите, пока окончите университет, чтобы изучить теорию. Пробуйте все опытным путем, развивайте насмотренность и получайте опыт из жизни.