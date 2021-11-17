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Маркетинг, медиа и продажи: 8 новых книг, которые расскажут вам, как это работает
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Сегодня в 11:55

Маркетинг, медиа и продажи: 8 новых книг, которые расскажут вам, как это работает

Интересуетесь маркетингом, социальными сетями и медиа? Собрали для вас новые книги, которые расскажут о современных инструментах интернет-продвижения, стратегиях построения личного бренда и продвижения на рынке.


«Крутые бренды должны быть горячими. Свежее руководство по продвижению на рынке», Юри Ван ден Берг, Маттиас Берер


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Топ-менеджеры таких успешных брендов, как BBC, Converse, Coca-Cola, Ebay, Mastercard, H&M, MTV и Diesel раскрывают особенности продвижения компаний. Они рассуждают о том, как работать с поколением Z, сделать продукт узнаваемым, увеличить свою долю на рынке и повлиять на продажи.


«Запуск. Как продавать практически все в интернете», Джефф Уолкер


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Автор начал свой первый бизнес 25 лет назад, сидя в подвале. За несколько лет он разработал процесс запуска новых продуктов и предприятий с беспрецедентным успехом, а затем начал помогать предпринимателям в поднятии их бизнесов. Правила, техники и советы, наработанные за эти годы, Джефф вложил в эту книгу, которая поможет вам запустить свое интернет-дело.


«Формула YouTube: как любой может разблокировать алгоритм увеличения количества просмотров, создания аудитории и увеличения доходов», Деррал Ивс


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Известный YouTube-блогер рассказывает о том, как на самом деле работают алгоритмы видео-хостинга. Из книги вы узнаете о том, как правильно запустить канал, создавать нужный пользователям контент, увеличить количество подписчиков и просмотров и создать собственный бренд. Отдельные главы посвящены монетизации контента. Практические советы и конкретные стратегии — все это в книге Деррала Ивса.


«Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона», Кристен Майнцер


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Подкасты приобретают все большую популярность. Блогеры и бренды записывают аудиопрограммы, превращая их в эффективный канал взаимодействия с аудиторией. Автор книги тоже активно участвует в создании подкастов, ее общая аудитория превышает три миллиона человек.

В своей книге она дает ответы на все вопросы, связанные с открытием собственного аудио-шоу. Здесь вы найдете советы по тому, как найти свою нишу в этой сфере, рекомендации о том, что нравится аудитории и как монетизировать свою активность.


«Квантовый маркетинг: освоение нового маркетингового мышления для завтрашних потребителей», Раджа Раджаманнар


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Автор книги — директор по маркетингу Mastercard. Он рассказывает о том, как менялся маркетинг в течение последних лет. Делится информацией о новых проблемах, которые приходится решать новыми методами. Прочитав книгу, вы поймете, как должен выглядеть современный маркетинг и его стратегии.


«Простой маркетинг: пошаговое руководство по созданию бренда для любого бизнеса», Дональд Миллер


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Книга — бестселлер New York Times, ее называют «обязательной для любого специалиста по маркетингу». Здесь вы узнаете, как создать воронку продаж и увеличить продажи, разработать веб-сайт, который будет привлекать внимание и написать эффективный маркетинговый план.


«Предложения на $100 миллионов», Алекс Хормози


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Основатель Gym Launch — мировой сети фитнес-залов, рассказывает о том, как придумать предложение, от которого люди не смогут отказаться.

Из книги вы узнаете стратегии по созданию хорошего продукта, его продвижения и рекламирования. Большое внимание автор уделяет маркетинговой стратегии, как одному из главных инструментов современного бизнеса.


«SEO 2022», Адам Кларк

Книга, которая расскажет все о том, как работают современные поисковые системы. Здесь вы узнаете о стратегиях и хитростях, следуя которым, ваш сайт или страница всегда будет оказываться в «топе» поисков. В книге много интересной статистики, которую автор объясняет постепенно, приводя примеры из своей практики.

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