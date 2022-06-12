Марк Цукерберг анонсировал обновление Horizon Worlds, позволяющее приглашать пользователей «домой»

CEO и основатель Meta Марк Цукерберг анонсировал обновление сервисов метавселенной Horizon дополнением Home.

Horizon Home — это настраиваемое пространство, с которого начинается путешествие по метавселенной. После обновления в него можно будет пригласить друзей, чтобы поиграть вместе в видеоигры или посмотреть видео.

Цукерберг продемонстрировал новую функцию в паре с американским скалолазом Алексом Хоннольдом. Они встретились в «доме» Цукерберга, а затем посмотрели видео Хоннольда, поднимающегося на скалу в Доломитовых Альпах.

Источник: incrussia.ru