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Марк Цукерберг анонсировал обновление Horizon Worlds, позволяющее приглашать пользователей «домой»
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Сегодня в 10:55

Марк Цукерберг анонсировал обновление Horizon Worlds, позволяющее приглашать пользователей «домой»

CEO и основатель Meta Марк Цукерберг анонсировал обновление сервисов метавселенной Horizon дополнением Home.


Horizon Home — это настраиваемое пространство, с которого начинается путешествие по метавселенной. После обновления в него можно будет пригласить друзей, чтобы поиграть вместе в видеоигры или посмотреть видео.

Цукерберг продемонстрировал новую функцию в паре с американским скалолазом Алексом Хоннольдом. Они встретились в «доме» Цукерберга, а затем посмотрели видео Хоннольда, поднимающегося на скалу в Доломитовых Альпах.

Источник: incrussia.ru

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