Мария Струве о том, как стала первым тренером голоса в мире и об авторской методике постановки голоса

Мария Струве — тренер голоса. Много лет развивает собственную авторскую технологию постановки голоса для людей, которые хотят петь и не только. Узнали об особенностях ее работы.





Мария Струве, 59 лет, город — Москва, дирижер, тренер голоса, @struvemaria





О себе





Я тренер голоса. Это новая профессия, в которой я стала первым в мире специалистом. Еще я хоровой дирижер. Окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Работала с такими людьми, как Ричард Бонинг, Джоан Сазерленд, Александр Рудин, Владимир Спиваков.

На мое становление повлияло несколько факторов. Во-первых, я выросла в семье музыкантов. Мой отец — народный артист Российской Федерации Георгий Струве. Во-вторых, у меня сильный характер, я настойчивый человек. В-третьих, мне повезло, потому что я получила хорошее физико-математическое образование. Еще я всегда хотела именно учить. У меня с детства развит педагогический дар и желание помогать людям.

Моя цель, миссия — изменить отношение людей к своему голосу и работе с ним







Моя цель, миссия — изменить отношение людей к своему голосу и работе с ним. Показать, что голос — это важная составляющая жизни. Он открывает перед человеком много возможностей, поэтому важно уметь им владеть.

О создании авторской технологии постановки голоса





Я с детства пела. Задавала много вопросов родителям, народным артистам, дирижерам высокого уровня. Но не получала ответа, который бы меня удовлетворял. У меня сложилось четкое понимание, что люди не до конца понимают, как петь правильно. А когда после второго курса консерватории я сорвала голос, убедилась, что система постановки голоса и работы с ним выстроена ошибочно. Этот момент стал поворотной точкой. Я поняла, что никто не может мне помочь, потому что музыканты не обладают необходимыми знаниями.

Когда мне сообщили, что я не смогу петь и даже разговаривать, я решила, что хочу изменить мир. Несколько лет искала и создавала собственную технологию, самостоятельно восстанавливала голос. Основывалась на таких науках, как физика, биомеханика, нейробиология. Выписала все понятия и знания, которые мы получили в консерватории, и каждое из них рассматривала отдельно. Искала причинно-следственные связи, разбиралась, из чего вытекают те или иные возможности голоса. Благодаря этому нашла базовую ошибку в системе образования.





Это отличие давало огромное превосходство в работе над голосом. Я собрала хор из детей, которые практически не попадали в ноты, и пробовала с ними авторские техники и упражнения. Через год они получили первое место в конкурсе среди музыкальных школ. И каждый раз, когда мой хор пел на конкурсах или концертах, следующие исполнители отказывались петь после нас.

Я просто нашла базовые ошибки в системе образования и исправила их. Например, когда человека учат петь, показывают, как правильно дышать. Но я открыла для себя, что если вы хотите мощнее петь или лучше говорить, нужно заниматься выдохом, а не вдохом.

Сегодня моя технология — это система, которая признана в 167 странах мира. При этом она постоянно совершенствуется, прорабатывается.

О деятельности





Я обучила около 2000 детей, и лишь единицы из них пошли в музыку. Поэтому 11 лет назад я ушла с поста Директора школы с углубленным изучением искусства. Поняла, что хочу учить не тех, кого приводят родители, а тех, кто приходит сам.

Поэтому теперь я обучаю и взрослых, и детей. Со многими мы занимаемся два раза в неделю. На первом уроке разбираем разные методики и упражнения. Показываем, как именно они улучшают голос, чтобы человек понимал, зачем он это делает, и правильно ставил перед собой цель. А на втором уроке разбираем репертуар, учим песни. За год люди изучают от 50 до 100 песен.

Еще у нас есть интенсивный курс, с которым я езжу по всему миру. Это четырехдневное мероприятие, где участники по пять часов в день занимаются тренировкой голоса. За это время у человека формируется правильное дыхание, звукоизвлечение. Мы изучаем 12 песен. А в конце интенсива организуем концерт, где каждый человек превращается в творческую единицу.





Также я обучаю новых тренеров голоса. Они уже работают в Казахстане @newstars.pro, России. Скоро откроются Центры в Прибалтике, в США, в странах Европы. Моя цель — обучить 100 тренеров и открыть 100 Центров.

Мы помогаем людям не только лучше петь, но и качественно говорить, четко доносить свои мысли. Когда у человека появляется ясный голос, растет его самоуважение, харизма, уверенность. Я хочу, чтобы каждый человек в мире имел голос, возможность легко выражать свои мысли и быть услышанным.

Например, когда к нам пришла Данэлия Тулешова, она сразу была талантливым ребенком. Но мы дали ей технику — поток голоса. И у нее появилась уверенность, что она не просто может спеть песню, но и донести до зрителей то, что хочет. Еще я много работаю с членами Правительства, депутатами, бизнесменами. Все они понимают, как важно владеть своим голосом. Это дает силу, мощь.

Что изменила





Я изменила подход к работе с голосом. Вижу, что дарю людям счастье. После успешной практики ученики понимают, что могут освоить не только голос, а что угодно. Начинают верить в себя.