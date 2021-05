Мама. Разговор с современными женщинами об их семье и самом главном человеке в жизни

А вы знали, что в конце апреля во всем мире празднуют День дочери? И мы совместно с Code De Vie решили пригласить на интервью семьи, для которых важны и ценны семейные ценности и есть сильные связи между мамой и дочкой. Потому что «мама» — это самое теплое, а для многих и первое слово в жизни, которое мгновенно переносит человека в детство. Получилось очень искренне и по-настоящему. Самое интересное, что Code De Vie для каждой героини подобрали особый аромат, который будет всегда напоминать им о маме.

Мама Сания с дочками Лейлой и Камилей



Сания Ирсалиева, владелец полиграфии «Центр Элит», соучредитель кофе-шоп Tchibo Kazakhstan



О семье

Семья — это самое главное в жизни, что должно быть у каждого человека. Семья начинается с родителей, сестер и братьев, которые всегда рядом с тобой.

Я привыкла, что в семье обо мне всегда заботятся, думают и хотят дать самое лучшее. Поэтому, где бы я ни находилась, хочется возвращаться в свой дом. Дома всегда уютно и тепло. В семье не должно быть ссор, каждую минуту нужно жить счастливо.

О маме

Мама — для меня это все, это самый первый человек в жизни. Ты еще не родился, а она уже ждет тебя. Человек испытывает ни с чем не сравнимое чувство, когда мама о нем заботится и любит.

От мамы я переняла уважение к своему супругу, детям и традицию вместе ужинать за большим столом и готовить или играть в настольные игры. Мама бережно, с уважением относится к друзьям, родственникам отца, и я в своей семье отношусь к друзьям и родственникам мужа так же.

Вопрос от Code De Vie: Чем пахнет мама?

Мама пахнет солнышком.

Aqua Vitae MFK

Страна: Франция.

Тип аромата: фужерные, цитрусовые

Нота сердца: Бобы тонка, Ваниль.

О любви

Любовь — это все самое прекрасное, что есть в жизни. Любовь вдохновляет, благодаря этому чувству появляются дети. Для меня любовь — это когда тебе каждый день в обед звонят и говорят: «Приятного аппетита», а вечером спрашивают: «Во сколько будешь дома? Пойдем погуляем». Поэтому любовь — это когда о тебе всегда думают.

О детстве и взрослении

Я помню из детства свою добрую и заботливую семью. Часто в выходные дни папа возил нас на природу, на отдых. Зимой мы катались на лыжах, коньках, летом — купались. Родители старались создать для нас счастливое детство, чтобы мы радовались жизни. Нас в семье трое детей, и мы дружно играли вместе, никогда не ругались и не дрались.

Я повзрослела, когда папа ушел из жизни. Тогда было сложно, пришло осознание, что теперь мы должны быть опорой для мамы, всегда быть с ней рядом. Они жили с мамой в любви, но мы не дали маме почувствовать себя одинокой, и она всегда говорит: «Спасибо супругу за таких детей».

Взрослым быть нелегко, и в душе каждый человек остается ребенком. Но каждый возраст по-своему прекрасен.





О вдохновении

Меня вдохновляет любовь близких и родных. Когда они на тебя смотрят и радуются тому, что мы есть друг у друга. Я рада, что меня окружает много хороших людей, которые с благодарностью относятся к миру.

Вдохновляют идеи, цели, к которым идешь, и они легко реализуются.

Для меня важна эстетика во всем. Я замечаю, как красивый интерьер или вещи положительно влияют на настроение и трудоспособность людей. Также необходимо ухаживать за собой, так человек проявляет любовь к себе. Мой день начинается с того, что я принимаю душ и привожу себя в порядок. Так я заряжаюсь на весь день.

Лейла Ирсалиева, соучредитель кофе-шоп Tchibo Kazakhstan

О семье

Семья имеет большое значение в жизни. Это основное, что есть в жизни, ради чего живешь, радуешься, любишь и заботишься. Семья — это родные и близкие, которые всегда рядом и поддерживают тебя. Это теплое местечко, куда бежишь вечером.

Человек создает семью, потому что любит. Потом на свет появляются дети, в которых видишь свое продолжение. В этом и есть смысл жизни.





О маме

Мама для меня пример, она встает раньше всех, ухаживает за собой, прежде чем пойти на работу. Она несет в себе спокойствие и улыбку. Мама с позитивом и любовью относится к миру и людям, и я стараюсь брать с нее пример.

Я с детства наблюдала, как мама приводит себя в порядок: накручивает бигуди, красится. Поэтому мне тоже всегда хотелось быть такой же красивой и ухоженной. А когда заботишься о себе, ты наполняешься и можешь делиться энергией с семьей.

Наша мама вкусно готовит и любит все красивое, это передалось и нам. Я люблю не только приготовить еду, но и красиво накрыть на стол.

Вопрос от Code De Vie: Чем пахнет мама?

Мне кажется, это сладкий цветочный запах.

Lancome La Vie Est Belle

Страна: Франция

Тип аромата: цветочные фруктовые сладкие

Нота сердца: Ирис, Жасмин и Цветок апельсина

О любви

Любовь — это принимать себя и близких такими, какие они есть. Жить в гармонии с собой и уметь прислушиваться к себе.

О детстве и взрослении

Детство мне запомнилось семейными праздниками, когда мы собирались все вместе на празднования дней рождений, Нового года. Мы росли в атмосфере любви бабушек, дедушек, родителей и других родственников. Я пытаюсь дать такое же счастливое детство своим детям.

Сегодня я понимаю, что быть взрослым легко, так как все зависит от тебя, нет никаких рамок и ограничений.

Я повзрослела, когда первый раз уехала далеко от родителей и мне пришлось принимать какие-то решения самостоятельно.

О вдохновении

Меня вдохновляет работа, наш семейный бизнес — кофейня и магазин Tchibo. Нравится, что мы даем астанчанам возможность наслаждаться качественным ароматным кофе.

Семья — это тоже мое вдохновение. Мне всегда есть с кем поделиться радостью и победами.

Камиля Серикова, соучредитель кофе-шоп Tchibo Kazakhstan

О семье

Семья — это люди, которые принимают тебя таким, какой ты есть, они всегда найдут слова, чтобы поддержать. И не только словами, но и действиями, знают, что для тебя важно. Это люди, с которыми ты в первую очередь делишься своими эмоциями, когда они переполняют тебя: хоть плохими, хоть хорошими.

Семья — это любовь. Я знаю, что Бог говорит что-то важное через близких людей.





О маме

Мама занимает большое место в моей жизни. Два года назад я поняла, что она не просто моя мама, она еще и наставник в бизнесе и в отношениях. Мне не нужно где-то искать наставников, у меня есть мама и папа, которые всегда подскажут.

У мамы я научилась тому, что важно дарить добро, тепло и заботу людям. Помню, как мама покупала особенные подарочки со смыслом, а не для отмазки, и люди искренне радовались такому отношению. Я тоже стараюсь так делать, мне доставляет это удовольствие.

Мама с детства выбирала для нас лучшие школы, лучшие районы для жизни — повышала наш уровень нормы. Я только недавно поняла, что материальное так же важно, как и духовное.

Как бы мама ни была занята, она всегда готовит еду сама. Нам с сестрами тоже это передалось, и для нас также важно готовить для своих мужей и детей.

Вопрос от Code De Vie: Чем пахнет мама?

Мама пахнет зефиром. Вспомнила, как в детстве мама готовила маленькие зефирки, это классный запах.





«I Don't Need A Prince by My Side To Be A Princess» By Kilian

Страна: Франция

Тип аромата: восточные гурманские

Нота сердца: Зеленый чай, Имбирь, Персик, Гедион, Жасмин и Яблоко

О любви

Любовь — это когда ты принимаешь человека без ограничений, полностью. Просто любишь его, знаешь, что в чем-то он другой, но это его особенность, индивидуальность. Тебе с ним хорошо, и он тебя дополняет.

Иногда я смотрю на своего мужа и чувствую, что меня любит не один человек, а сам Бог через близких людей заботится, помогает мне. В такие моменты меня переполняет всеобъемлющее чувство благодарности.

О детстве и взрослении

С детством у меня ассоциируются открытые эмоции, которые можно себе позволить. Я благодарна родителям за то, что они не ограничивали нас с сестрами и братом.

Помню, что у мамы были хорошие отношения с моими воспитателями и учителями. Это было классно.





Я не так давно повзрослела, это случилось со мной в прошлом году, когда я осталась одна в нашем бизнесе. Мама больше занималась полиграфией, сестра уехала в США на полтора года. Тогда я поняла, что пора взять ответственность, потому что взросление — это ответственность не только за свою жизнь, семью, но и за других людей. Когда ты взрослый, то понимаешь, что есть вещи, которые делать просто нужно, а не только то, что ты хочешь. Это расширение, которое позволяет расти.

О вдохновении

Меня сильно вдохновляет осознание того, что в мире все продумано и создано для людей, чтобы мы наслаждались этим.

Люблю читать и слушать истории успеха людей. Мне нравится общаться с людьми, которые эстетично выглядят, работают над своей речью и голосом.





Мама Айжан с дочей Айланой





Айжан Киманова, автор продуктивного планера, продюсер, блогер

О семье

Я верю, что человек создает семью в паре со своим единомышленником. Важно, чтобы муж и жена смотрели в одну сторону, имели общие интересы, ценности и стремились к одной цели. Но первый шаг для создания семьи — это взаимная любовь.

О маме

Мама — самый родной человек, которого я люблю, ценю и горжусь. Она всегда была для нас примером сильной женщины. Я во многом на нее похожа, сейчас даже в семье я проявляю ее черты: лидерство, целеустремленность и умение сохранять баланс между работой, реализацией и семьей.

Мама всегда верила в нас, и я благодарна ей за то, что она стала моим первым ментором, подбадривала меня и говорила: «Айжана, ты лучшая, стремись, давай еще выше». Ее отношение и вера позволили мне в жизни добиться многих высот.

Вопрос от Code De Vie: Чем пахнет мама?

Мама не любитель резких запахов, и поэтому для меня запах мамы — это запах чистоты, нежности, уюта и домашнего очага. Иногда запах свежеиспеченных баурсаков и ее фирменного плова.

Creed "Silver Mountain Water"

Страна: Франция

Тип аромата: фужерные

Нота сердца: Зеленый чай и Черная смородина

О любви

Любовь — это аромат родного человека, гармония в отношениях, взаимопонимание, поддержка, мотивация, вера и предоставление ему свободы делать то, что он хочет, для чего он пришел в этот мир.

О детстве и взрослении

Из детства я помню наш двор в маленьком городе Жанаозен, где было всего два дома — 55 и 56, дерево акации, на которое мы любили залезать, и лавочка, протянутая между деревьями, где мы сидели по вечерам. Детство неразрывно связано с моей аже, в чьем доме я проводила много времени.

Я повзрослела и почувствовала ответственность еще в три года, когда родился мой родной младший брат. Сейчас я также чувствую ответственность за всех людей, которые учатся у меня, посещают мои тренинги и курсы.





О вдохновении

Меня вдохновляют книги и люди, которые создают что-то интересное или живут такой жизнью, о которой можно написать книгу.

Еще сильнее меня вдохновляет самой писать книги. У меня уже есть четыре написанные книги, но до сегодняшнего дня я боялась их издать. Поэтому, надеюсь, что скоро опубликую их.

Я педант, аккуратист, эстет, и для меня важно, чтобы все было на своих местах и очень красиво. Но ухаживать за собой я научилась уже во взрослом возрасте, потому что мама была такой красивой, что ей не нужны были декоративные косметические средства, чтобы подчеркнуть красоту или скрыть недостатки. Мы с сестренкой с детства не привыкли к большому количеству косметики, и я учусь этому искусству только сейчас. Меня вдохновляют мои подруги, которые более продвинуты в этом вопросе, и доча, которая проявляет большой интерес к косметике.

Айлана Киманова

О семье

Для меня семья — это самая близкая компания, в которой все началось, в которой я выросла. У меня хорошая добрая семья — самая лучшая.

Моя мама продуктивная, занимается блогерством, выпустила планер и достигает своих целей. Мне кажется, она все умеет, и я бы хотела быть такой же.





Вопрос от Code De Vie: Чем пахнет мама?

Когда мама собирается на встречу, она пахнет духами. Когда мама дома, она пахнет семьей.

О любви

Любовь — это когда один человек смотрит на другого и понимает, что он создан специально для него.

О мечтах

Я хочу стать популярной и увидеть много стран. Например, мечтаю поехать во Францию и там разговаривать с людьми на французском языке. Еще мне интересно побывать в США.

Мама Кумис с дочей Гульданой





Кумис Ержанова, пенсионерка

О семье

Семья — это сплоченная ячейка, где присутствует взаимоуважение и каждый разделяет ответственность.

О маме

Для меня, как и для многих людей, мама — самый главный человек в жизни. Она покинула нас в 2009 году, и тогда я почувствовала себя осиротевшей.

От мамы я переняла талант взваливать на свои плечи больше, чем нужно.

Вопрос от Code De Vie: Чем пахнет мама?

Мы жили в своем доме, поэтому первые ассоциации с мамой — запах свежеиспеченного хлеба. Дома тепло, печка горит, дрова трещат.





Poppy & Barley Jo Malone

Страна: Великобритания

Тип аромата: цветочные

Нота сердца: Пшеница, Пудровые ноты и Мак

О любви

Говорить о любви важно, но подтверждать ее нужно своими поступками, делами.

А любовь к себе проявляется через уход за собой. Ухаживать за собой меня научила старшая сестра, с которой у нас разница семь лет. Она была очень красивой в молодости, и ее подруги были такими же. Я любила наблюдать, как они красились и прихорашивались. А свою дочь, Гульдану, первый раз накрасила я, потому что она занималась танцами, и чтобы на сцене выглядеть ярче, нужно было навести красоту.





О детстве и взрослении

Из детства мне запомнились шумные игры во дворе и огонь в глазах детей.

Я до сих пор часто не чувствую себя взрослой, но, когда я с внуками, понимаю, что я уже бабушка.

О вдохновении

Меня радует, когда все хорошо складывается и все здоровы.

Вдохновляют красивые люди в любом возрасте. Но необходимо, чтобы человек был красив не только внешне, но и грамотно говорил, уважал старших, чтобы в его глазах горел огонь, было желание жить.

Гульдана Кабенова, магистрант МГУ, инфлюенсер

О семье

Семья для меня — это место, где тебя любят и ждут. Где ты можешь скрыться от любых невзгод, проблем, мирских забот. Где стоят твои домашние тапочки, а на крючке висит махровый халат. Где спокойно и безопасно.

Когда ты приходишь домой, выдыхаешь, садишься на диван, понимаешь, что у тебя есть семья, дом, а значит, тебе все нипочем.





О маме

Мама — есть мама. Всех эпитетов не хватит, чтобы передать спектр эмоций, который возникает при слове «мама». Мама — это и есть семья. Если у тебя есть мама, ты всегда остаешься ребенком и самым счастливым человеком на Земле.

Мама занимает в моей жизни большое место. Многое, что есть во мне, заложила именно она. Мы очень похожи как внешне, так и внутренне.

Мама своим примером научила меня никогда не сдаваться. Как бы ни было сложно, какой бы патовой ни выглядела ситуация, всегда есть выход. Моя мама — волевая женщина. Она вырастила меня сама. С ней всегда было спокойно, несмотря на то, что в 90-х было сложно, у меня не было чувства тревоги.

Вопрос от Code De Vie: Чем пахнет мама?

У меня есть воспоминание из детства. Я что-то натворила, мама обиделась на меня и не разговаривала со мной, пошла на работу, а меня отвезла к бабушке. Мне весь день было не по себе. А вечером, когда она пришла за мной, подошла ко мне и обняла. Сказала, что принесла мне белый сладкий мед. Я никогда не любила мед, но именно в тот день я ела его с удовольствием. Этот запах сладкого меда по сей день остался для меня символом того, что главное — это погода в доме. Мне важно, чтобы мы с мамой жили в мире, в гармонии.





Poison Dior

Страна: Франция

Тип аромата: восточные цветочные

Нота сердца: Тубероза, Ладан, Белый мед, Корица, Опопонакс, Гвоздика (цветок), Жасмин, Африканский апельсиновый цвет и Роза



О любви

Любовь — это хорошо. Она бывает разной, может выражаться по-разному. Но для меня важно, чтобы в любых отношениях, где имеет место быть любовь, ты оставался собой. В любви не должно быть места страданиям, жертвам.

О детстве и взрослении

В детстве люди часто смотрели на меня с сожалением, потому что я росла без братьев и сестер. Но мне не было скучно. У меня было веселое активное детство. Я много времени проводила у бабушки, где всегда было людно. И детство ассоциируется у меня с движением в доме, громкими разговорами, смехом.

А после работы мама забирала меня домой, в нашу тихую гавань. Мы с мамой немножко интроверты. И после любого веселья в компании любили приходить в нашу уютную квартирку, вместе ужинать. Мама всегда много читала и передала мне любовь к литературе.





Люблю свое детство и не променяла бы его ни на что другое.

Я до сих пор не ощущаю себя взрослой и не знаю, кем стану, когда вырасту. Но некоторое осознание пришло, когда родилась наша дочь. Я поняла, что несу ответственность за ее жизнь и безопасность и должна принимать правильные решения, как мама.

В школе проблемы часто казались глобальными и нерешаемыми. Я думала, что, когда стану взрослой, смогу решать все вопросы по щелчку пальцев. А по факту оказалось, что быть взрослым сложно. Ты не можешь переложить на другого человека ответственность за свою жизнь. Это непросто, но безумно увлекательно.

О вдохновении

Меня вдохновляют женщины. Те, что умеют достигать своих целей. Те, что остаются женщинами, несмотря на жизненные обстоятельства. Те, у кого во взрослом возрасте продолжают гореть глаза, как в 20 лет.









