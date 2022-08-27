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Мам, мне для учебы. Топ-5 ноутбуков для студентов в 2022 году
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01.01.2000

Мам, мне для учебы. Топ-5 ноутбуков для студентов в 2022 году

Совсем скоро начнется новый учебный год, и многие студенты уже в поисках хороших ноутбуков. Сегодня студенту без ноутбука никак нельзя. Но его выбор осложняется наличием огромного количества моделей, каждая из которых имеет описание технических характеристик на несколько листов.

Если для школьников достаточно настольного домашнего ПК, то студентов такой вариант уже не устроит. Им нужна мобильность, ведь ноутбук пригодится и на лекции, и в дороге, и в общежитии, и дома.

Поможем разобраться в этом хаосе и расскажем, какие ноутбуки стоят того, чтобы вы их приобрели. Для этого мы сделали обзор 5 самых интересных устройств с актуальными видеокартами RTX, которые подойдут студентам, геймерам, программистам и творческим личностям.


На что обращать внимание при выборе ноутбука


Идеальный ноутбук для учебы в 2022 году — универсальный. Подходит для работы в простых программах, которые нужны для учебы. Также достаточно мощный, чтобы использовать более сложные приложения или играть в современные игры. Компактный и с большим количеством времени автономной работы.

Важно обратить внимание на диагональ и тип экрана, число ядер и частоту процессора, производительность видеокарты, количество оперативной памяти и время работы от батареи. Если вы поступили на техническую специальность, занимаетесь дизайном или работаете с графикой, вам нужен ноутбук с высокой производительностью.


Топ-5 ноутбуков для студентов

ASUS TUF GAMING F15

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Здесь быстрый процессор и видеокарта GeForce RTX 3060. Она обеспечивает намного более высокий уровень производительности, чем интегрированная графика, но при этом ноутбук сохраняют разумную стоимость. Возможно, дизайн у моделей TUF Gaming не такой утонченный и изысканный, как у имиджевых ноутбуков, но это, в конце концов, дело вкуса.

Характеристика:

Процессор — Intel Core i7

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3060

Объем памяти видеоадаптера — 6 GB.

Объем оперативной памяти — 16 GB

Накопитель — 1000 GB SSD


ROG Zephyrus Duo 16

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Этот ноутбук — настоящий монстр с максимальной производительностью в мобильном форм-факторе, все благодаря процессору AMD Ryzen 9 6900HX и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.

Топовая GeForce RTX 3080 Ti насчитывает 16 ГБ быстрой видеопамяти, которая потребуется для обработки 8K видео и для визуализации тяжелых 3D-сцен. Эта видеокарта справится с любыми играми на максимальных настройках в QHD разрешении и потянет path-tracing рендеринг. В общем, ноутбук универсальный и подойдет для любых задач.

Также это устройство поддерживает новейший стандарт беспроводных сетей Wi-Fi 6E. Обращаем ваше внимание, что Wi-Fi 6E доступен не во всех регионах. Если в вашем регионе не открыты частотные диапазоны, необходимые для Wi-Fi 6E, устройство будет использовать самый оптимальный вариант подключения из имеющихся.

Характеристика:

Процессор — AMD Ryzen 9

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Объем памяти видеоадаптера — 16 GB.

Объем оперативной памяти — 32 GB

Накопитель — 1000 GB SSD


HP Pavilion Gaming 17

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У этого ноутбука есть несколько преимуществ:

— достаточная производительность, чтобы играть в любимые игры и легко переключаться между задачами

— экран с узкими рамками

— отличное звучание

— невысокая цена.

Также у этой модели у клавиш более высокий профиль и упругая отдача. Поэтому набирать текст будет также удобно, как и играть.

Характеристика:

Процессор — Intel Core i7

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3050

Объем памяти видеоадаптера — 6 GB.

Объем оперативной памяти — 16 GB

Объем накопителя — 1000 GB

Тип жесткого диска — PCIe


VICTUS by HP 16

IMG_8337.PNG

У HP хорошо получается задавать тренды в дизайне ноутбуков. Новый игровой ноутбук получился и стильным, и мощным. Круто, что здесь нет вычурности, которая обычно встречается в моделях подобного класса.

Отличный ноутбук для учебы и дополнительных занятий или хобби. Высокую производительность обеспечивают процессор AMD Ryzen 7 5800H и видеокарта GeForce RTX 3060. Производительности Victus by HP достаточно для всех современных игр. Тем более NVIDIA активно внедряет технологию DLSS, которая позволяет получить прирост FPS до двух раз в более чем 200 играх.

Важно, у ноутбука нет сложностей с охлаждением, он легко разбирается и ремонтируется.

Характеристика:

Процессор — AMD Ryzen 7

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3060

Объем памяти видеоадаптера — 6 GB.

Объем оперативной памяти — 32 GB

Объем накопителя — 1000 GB

Тип жесткого диска — PCIe


HP OMEN 17

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Производитель называет эту модель не просто ноутбуком, а персональным компьютером в корпусе ноутбука. Это связано с невероятно высоким уровнем производительности для таких устройств. Видеокарта GeForce RTX 3070 подойдет для самых требовательных игр на максимальных настройках. Также вы можете использовать этот ноутбук для работы в различных профессиональных программах для обработки фотографий, видео и 3D.

Обратите внимание, что даже при максимальной нагрузке ноутбук не перегревается благодаря технологии охлаждения OMEN Tempest Cooling.

Характеристика:

Процессор — Intel Core i7

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3070

Объем памяти видеоадаптера — 8 GB.

Объем оперативной памяти — 32 GB

Объем накопителя — 1000 GB SSD


Acer Nitro 5

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Acer Nitro 5 — мощный ноутбук с ярким дисплеем, который можно использовать как для учебы, так и для просмотра фильмов и, конечно же, для современных игр. Ноутбук не перегревается даже под большими нагрузками, но вентиляторы работают шумно.

Ноутбук оснащен графикой GeForce RTX 3070 и легко справляется с современными играми, которые можно даже запускать на максимальных настройках. Это говорит о том, что у Acer Nitro 5 достаточная производительность для обеспечения высокой частоты кадров в требовательных играх.

Характеристика:

Процессор — AMD Ryzen 5

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3060

Объем памяти видеоадаптера — 6 GB

Объем оперативной памяти — 16 GB

Объем накопителя — 512 GB SSD

Надеемся, что сформулированные нами критерии помогут вам в выборе ноутбука, который станет для вас верным помощником в учебе и жизни.



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#студенты #техника #учеба #ноутбук #обзор
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.