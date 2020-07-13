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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Мальбэк» и Сюзанна опубликовали делюкс-версию альбома «Думаешь, это конец?»
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Сегодня в 11:12

«Мальбэк» и Сюзанна опубликовали делюкс-версию альбома «Думаешь, это конец?»

Группа «Мальбэк» и певица Сюзанна выпустили делюкс-версию своего нового альбома «Думаешь, это конец?». По словам музыкантов, эта пластинка станет последней в их совместном творчестве.
В альбом вошли 19 треков, среди которых такие синглы, как «Без ран», «Больше слов не надо», «Мардмелад», «Тайна», «Песок», «Шазам» и «В этом городе».



Источник: daily.afisha.ru

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#новыйальбом #мальбэк #сюзанна
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