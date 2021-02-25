Малайзия, Новая Зеландия, США и Южная Корея: сколько стоит мобильный интернет в разных странах мира

В 2021 году сложно представить нашу жизнь без телефона и интернета, не так ли? Мы решили узнать, сколько приходится платить казахстанцам за услугу мобильного интернета в разных странах и для каких целей они его используют.

В Казахстане за пользование мобильного интернета в среднем мы платим от 2500-3000 тенге в месяц. Конечно, у разных операторов разные тарифы, предложения и цены. Нас радует, что на рынке есть достойные компании, чьи услуги позволяют казахстанцам постоянно быть на связи с родными и близкими и отвечать на рабочие запросы.





Малайзия





Азамат Жумагали, 37 лет, город — Куала-Лумпур, предприниматель, @azamat.zhumagali

О переезде

Мы переехали в Малайзию с семьей в августе 2019 года, основная причина — доступное британское образование для детей, другая причина — климат. За девять лет жизни мы устали от резко континентального климата с засушливым летом и холодной, снежной зимой в Нур-Султане.









В Казахстане у нас остался бизнес — сеть детских центров и частных садов CMG KIDS. Пандемия дала возможность вести дела удаленно. А в Куала-Лумпуре работаю директором по маркетингу в агентстве недвижимости и дизайн-агентстве.

Пандемия не только дала новые возможности, но и внесла коррективы в деятельность бизнеса в Казахстане, были финансовые потери, также пришлось расстаться с некоторыми сотрудниками. На удивление, франчайзинг как направление стало приоритетным, мы помогли нашим партнерам сети улучшить показатели даже до пандемии.

В Малайзии тоже пришлось менять бизнес-модель. До пандемии агентство недвижимости держало фокус на продаже элитной недвижимости для иностранцев. Границы Малайзии закрыты, туристов в стране нет, соответственно, нет и продаж. Мы создаем новый продукт — платформа по продаже вторичной недвижимости в один клик.

О связи

Смартфон сейчас заменяет многое, можно работать только с него. После глобального перехода на самоизоляцию я стал чаще отслеживать показатели нашего сайта www.cmgkids.kz.

После начала пандемии пользователи стали проводить в социальных сетях больше времени, и я начал вести блог в Instagram, поэтому использую такие приложения, как Canva, VSCO и сайты «ГлавРед», Numbeo.

Чаще всего пользуюсь следующими приложениями: Whatsapp, Telegram, Zoom, Evernote, Kaspi Pay, Facebook Ads, Google Ads и Youtube.





Есть варианты с безлимитным тарифом, стоит он RM160 — 16 500 тенге, но нужно подписывать контракт на 1 год







В Малайзии использую провайдер Digi, оплачиваю RM30 — 3100 тенге в месяц, по тарифному плану 20 Gb, безлимит по звонкам в Малайзии, но я редко пользуюсь, но нет безлимита на социальные сети, мессенджеры. Есть варианты с безлимитным тарифом, стоит он RM160 — 16 500 тенге, но нужно подписывать контракт на 1 год. В среднем в Малайзии интернет стоит дороже, чем в Казахстане, больше чем в два раза.

В марте 2020 года интернет очень плохо работал, сейчас лучше, но домашний модем иногда приходится перезагружать. В Казахстане связь работает лучше.





США





Мадина Кушербаева, 35 лет, город — Нью-Йорк, инфлюенсер, бизнесмен, @madina_america

О переезде





Я живу в США всю сознательную жизнь, с 17 лет. Сначала ездила по программе Work&Travel, а потом поступила в университет. В течение всего обучения каждый год на каникулы я приезжала на Родину и проводила какое-то время в Казахстане. В 2010 году я переехала в Нью-Йорк, поступила на магистратуру и вышла замуж.

После студенческой визы мы с супругом получили рабочую, потом Green Card, а сейчас у нас гражданство.

О связи

Я веду блог в Instagram о жизни в США, и также мы с мужем занимаемся логистическим бизнесом. Мы отправляем любые товары из Штатов в Казахстан. Поэтому нам нужно постоянно быть на связи с клиентами, а мне еще и с партнером в городе Нур-Султан, с которым у нас свой бутик одежды в ТЦ «ЦУМ». Для этого мы приобрели бизнес-пакет, так как помимо наших номеров мы платим за номера сотрудников. За двоих мы платим чуть больше 100 долларов, то есть больше 40 000 тенге.

Еще одна причина, по которой мы покупаем пакет с безлимитным мобильным интернетом — мы часто путешествуем: из штата в штат, из города в город. Связь в Америке есть везде. Безлимитный интернет в США — самый быстрый, LTE, работает весь месяц без перебоев.

Сейчас дети учатся онлайн, поэтому им тоже на постоянной основе нужен интернет. Дома у нас Wi-Fi, у старшего сына есть телефон, но он не подключен к интернету. Когда мы не дома, а ему нужно отправить задание в школу или хочется посмотреть видео/фильмы, мы раздаем ему свой мобильный интернет.





За двоих мы платим чуть больше 100 долларов, то есть больше 40 000 тенге







В США большой выбор мобильных операторов, и для привлечения клиентов этим компаниям приходится давать огромные бонусы и устраивать акции для своих клиентов. Также есть услуга — телефон в лизинг, которая позволяет менять каждый год телефон на новый, при этом не покупать его, а просто платить за него 20-30 долларов в месяц.

Удобно, что, когда я прилетаю в Казахстан, Мексику или Канаду, у меня включается роуминг, но не за баснословные деньги, а за определенную сумму, которую я заранее оплачиваю. Благодаря этому мне не нужно покупать местную сим-карту, на телефоне включается безлимитный интернет, и я могу свободно общаться в мессенджерах.

Многие, кто только переезжает в США, считают, что цена на мобильную связь здесь дорогая. Для нас эта стоимость стала уже приемлемой.

Новая Зеландия





Гаухар Курманбаева, город — Окленд, Новая Зеландия, соучредитель digital-агентства Primo Digital, @gaukhar_talks

О переезде





Мы с мужем живем в Новой Зеландии, в городе Окленд больше четырех лет. У нас двое детей, семь и пять лет.

Переезжать быть нелегко, казалось, что Новая Зеландия находится очень далеко от Казахстана. У этого факта есть как негативная сторона — то, что мы редко видим родных, так и положительная — потому что благодаря удаленности от других стран Новая Зеландия считается одной из самых безопасных в мире. Поэтому уже осенью прошлого года мы забыли про маски и Covid-19. Также мы полюбили эту страну за невероятно красивую природу и чистоту. Местные умеют находить баланс между работой, бизнесом, отдыхом и личной жизнью. Еще здесь высокий уровень образования и в целом хорошая среда и условия для воспитания и развития детей, что важно для нас.

О связи

У меня свое агентство, я занимаюсь digital-маркетингом. Мне приходится постоянно быть онлайн, потому что есть клиенты, которые находятся за границей. Для рабочих созвонов чаще всего я использую Slack и социальные сети: Instagram, LinkedIn и Facebook. В Telegram я люблю почитать интересные каналы или сижу там, если прохожу об учение, последние несколько месяцев я пропадаю в ClubHouse.

Если мы хотим поболтать с бабушками и дедушками, то звоним на видеозвонок в WhatsApp.





Я покупаю пакет за 39 новозеландских долларов, куда входит 10 ГБ интернет-трафика, это почти 12 тысяч тенге





В Окленде по большей части хорошая связь, но, когда выезжаешь за город, связь становится слабее и может прерываться. А в городе все отлично ловит.

В Казахстане очень дешевая связь, и, мне кажется, почти каждый человек в нашей стране использует безлимитный интернет. Но в Новой Зеландии безлимитный интернет — это роскошь. Подключить на месяц такой тариф стоит 50-55 новозеландских долларов. Я покупаю пакет за 39 новозеландских долларов, куда входит 10 ГБ интернет-трафика, это почти 12 тысяч тенге. Мне его хватает, потому что большую часть времени я работаю из дома, где установлен Wi-Fi.

Южная Корея





Нина Ким, 34 года, город — Инчхон, маркетолог

О переезде





Мы с семьей живем в городе Инчхон: муж переехал год назад, а мы с детьми шесть месяцев назад. Старший сын уже посещает обычную корейскую школу, а я учу язык на курсах для иностранцев. Научиться писать и читать оказалось легко, а вот произношение русскоговорящим дается тяжело.

Корея — безопасная страна, например, можно оставить машину открытой вместе с ключами, и никто ее не угонит. Местные очень отзывчивые люди, всегда готовы прийти на помощь, особенно иностранцам.

О связи

Здесь очень развита телекоммуникационная система, Южная Корея — одна из самых первых стран, кто внедрил 5G. Почти у каждого корейца есть не один, а два и больше мобильных телефонов, в которых они проводят много времени.

Когда мы выбирали, какую связь подключать, нам на выбор дали пакеты, которые отличались по количеству ГБ и скорости интернета — минимальная стоимость 35 долларов, примерно 14 тысяч тенге, а самый дорогой тариф 5G стоит около 80 долларов в месяц.





Минимальная стоимость 35 долларов, примерно 14 тысяч тенге, а самый дорогой тариф 5G стоит около 80 долларов в месяц





В Казахстане мы раньше платили 2000-3000 тенге в месяц и пользовались безлимитным интернетом. А в Корее эта же услуга стоит в десять раз дороже.

Из-за пандемии обучение в школе перевели в онлайн, как и мои языковые курсы, поэтому мы используем интернет для этих занятий. Конечно, созваниваемся с родными в Казахстане и в других странах. Каждый день пользуемся WhatsApp, YouTube, Instagram и корейским мессенджером Kakao Talk, с помощью которого можно даже вызывать такси и посмотреть расписание общественного транспорта.





Материал подготовлен при поддержке Beeline Kazakhstan.