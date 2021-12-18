Макс Корж выпустил новый альбом «Психи попадают в топ» — первый за четыре года

Вышел шестой студийный альбом Макса Коржа «Психи попадают в топ».

На пластинку попало 19 треков, в том числе «Афган», «Лучший вайб», «Улицы без фонарей», «Жизнь не Голливуд» и «17 лет». Артист рассказал, что посвятил этот альбом своим фанатам.





«Психи попадают в топ» — это первый за четыре года полноформатный релиз артиста. В 2017 году вышла пластинка «Малый повзрослел ч.2» с хитами «Малиновый закат» и «Горы по колено».

В перерыве между альбомами Макс Корж успел выпустить несколько треков. Среди них — «Контрольный», «2 типа людей» и «Шантаж», а также менее популярные «Малолетка» и «Разнесем».

Источник: daily.afisha.ru



