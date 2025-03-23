Махинахон Бадриева — первая девушка-стендапер в Таджикистане о том, почему юмор — это не только для мужчин

Махинахон Бадриева рассказала о своем пути в стендапе, сложностях, с которыми столкнулась, а также своих целях и миссии в развитии жанра в Таджикистане.





Махинахон Бадриева, 23 года, город — Худжанд, блогер, стендап-комик, @mehinslife





Начало пути

Я родом из небольшого городка Кайраккум. Начинала свой путь в юморе с Худжандской Лиги КВН, где впервые попробовала себя на сцене. Со временем поняла, что мне ближе формат стендапа — честного, живого и личного.

В Таджикистане стендап только развивается, особенно среди девушек. И мне хотелось показать, что у нас тоже есть свой голос, свой стиль и свои истории, которые могут быть интересны и понятны всем. Я выбрала эту сферу, потому что люблю наблюдать за жизнью, находить в ней смешное и делиться этим с людьми.

Когда я впервые вышла на сцену и увидела, как люди смеются над моими шутками, поняла, что это именно то, чем хочу заниматься. Меня вдохновляет реакция зрителей, возможность через юмор говорить о важных вещах и находить отклик у людей. Кроме того, стендап — это не просто развлечение, а способ самовыражения, возможность показать нашу культуру, наши реалии и при этом заставить людей улыбаться. Чем больше я этим занимаюсь, тем больше убеждаюсь, что выбрала правильный путь.

В Таджикистане стендап только развивается, особенно среди девушек

Больше всего мне нравится видеть реакцию людей, когда они смеются, узнают себя в моих историях или подходят после выступления и говорят: «У меня было так же!». Это невероятное ощущение. Еще мне нравится свобода в творчестве: я могу поднимать любые темы, делиться личным опытом и при этом делать это с юмором. Приятно осознавать, что я вношу вклад в развитие стендапа в Таджикистане, особенно в направлении женского юмора.

В начале было сложно. Нужно было доказать, что женский юмор может быть интересным и востребованным. Кроме того, не всегда было достаточно площадок для выступлений, и приходилось самой искать возможности, организовывать мероприятия, пробивать дорогу этому жанру.

Были моменты, когда казалось, что проще сдаться. Но желание делать то, что я люблю, и поддержка моего наставника помогли двигаться дальше. Все эти трудности закалили меня и сделали сильнее.

Результаты





Одним из самых значимых достижений считаю организацию первого большого стендап-фестиваля в Душанбе вместе с командой Худжандского стендапа и Бахадуром Дадабаевым. Это было рискованное начинание, но мероприятие собрало больше зрителей, чем мы ожидали, и показало, что в Таджикистане есть интерес к качественному юмору.

Также для меня важно, что я стала первой девушкой-стендап-комиком в стране и показала, что юмор — это не только для мужчин. Мой пример открывает дорогу другим девушкам, которые тоже хотят попробовать себя в этом жанре.





Еще одно направление — участие в международных программах, где я представляю Союз молодежи Таджикистана, благодаря чему попала в Проект Open World в США, где представляла Таджикистан и делилась опытом. Благодарю посольство США в Таджикистане за поддержку и реализацию моей самой заветной мечты — побывать в Америке.

Также я выиграла премию TOP50 и вошла в список самых влиятельных людей Таджикистана.

Добиться таких результатов мне помогла, во-первых, постоянная работа над собой. Я не жду вдохновения, а каждый день придумываю новые шутки, анализирую выступления и учусь на ошибках.

Во-вторых, решительность. Когда я хотела организовать стендап-фестиваль в Душанбе, я просто написала своему соорганизатору посреди ночи, и мы сразу начали действовать. Иногда главное — это не сомневаться, а брать и делать.

Добиться таких результатов мне помогла, во-первых, постоянная работа над собой

В-третьих, поддержка окружения. Без людей, которые верят в меня, подсказывают и помогают, все было бы сложнее.

Мне помогает моя настойчивость. В начале пути было много преград, но я не сдалась и продолжила идти вперед, даже когда было сложно.

Также важно умение наблюдать и анализировать. Хороший комик должен видеть детали, замечать смешное в обычных вещах и понимать, как это преподнести зрителям.

Третье — смелость. Стендап — это жанр, в котором ты один на один с публикой. Нужно быть готовым к разной реакции, уметь держать удар и не бояться говорить честно.





Ну и, конечно, чувство юмора! Оно помогает не только на сцене, но и в жизни, особенно когда сталкиваешься с трудностями.

Моя жизнь кардинально изменилась. Я начала воспринимать ее как постоянный процесс самовыражения, где каждый день — это новый шанс чему-то научиться и что-то улучшить. Стала гораздо увереннее в себе, научилась принимать неудачи как часть пути, а не как препятствия.

Кроме того, моя работа дала мне уникальную возможность познакомиться с интересными людьми, участвовать в международных проектах и представлять Таджикистан на различных платформах. Я стала больше путешествовать, общаться с людьми из разных стран и культур.

Но самое важное — я научилась ценить баланс между работой и личной жизнью. Для меня важен четкий распорядок и планирование времени. Моя профессия принесла не только профессиональные успехи, но и помогла стать более гармоничной личностью.

О вдохновении и мотивации

Наибольшее влияние на меня оказал мой наставник Далер Камилов, который всегда в меня верил, поддерживал и направлял. Он стал не только учителем, но и источником вдохновения. Благодаря его вере в меня я преодолела многие сомнения.

Важную роль в моем развитии сыграли зрители. Их реакции, отклики на шутки — это то, что мотивирует и помогает идти вперед. Я всегда говорю, что без зрителей нет настоящего комика.

Важную роль в моем развитии сыграли зрители

Ситуации, которые меня изменили — это мой первый стендап-фестиваль в Душанбе, когда я поняла, что могу организовать что-то масштабное и значимое для сцены в Таджикистане. Это был момент, который придал мне уверенности в силах и показал, что можно добиваться многого, если не бояться действовать.

Меня вдохновляет возможность делиться своими мыслями и переживаниями с людьми, видеть их реакцию и понимать, что мой юмор может изменить настроение и даже точку зрения.





Мне важно развивать стендап в Таджикистане, создавать новые возможности для молодых комиков. Это дает силы идти вперед и делать все, чтобы сцена становилась более яркой и разнообразной.

Когда я чувствую упадок мотивации, я стараюсь не торопиться с решениями и даю себе время на отдых. Иногда важно отключиться от работы, чтобы восстановить энергию и вернуться с новыми силами. Я также использую привычку вести дневник идей: записываю все, что приходит в голову, даже если кажется, что это не имеет смысла. Это помогает мне не терять творческий поток и часто дает новые идеи для шуток.

Кроме того, важен физический заряд — я регулярно занимаюсь спортом, даже если это просто утренние прогулки или короткая тренировка.

О планах

Мои планы на будущее связаны с развитием стендапа в Таджикистане, созданием новых мероприятий и платформ для молодых комиков. Я хочу давать новым талантам возможность развиваться.

Кроме того, я готовлюсь к своему второму сольному концерту, который пройдет 25 апреля в Душанбе — в Hyatt Regency.

Также я планирую расширить карьеру, участвовать в международных проектах и работать с комиками за рубежом.





Еще одна цель — записать полноценный стендап-спешл, который будет доступен широкой аудитории. Хочу создать проект, который не только развеселит, но и заставит задуматься.

Важно, чтобы сцена была открыта для новых идей и чтобы молодежь могла свободно выражать себя через юмор, независимо от своего бэкграунда. Мне бы хотелось, чтобы в Таджикистане появлялось больше профессиональных площадок для стендапа. А еще чтобы женский стендап в нашей стране становился все более популярным.

Рекомендации





Мой совет тем, кто только начинает свой путь в стендапе: не бойтесь ошибаться и не останавливайтесь на первых неудачах. Стендап — это постоянная практика, и каждое новое выступление — это шаг вперед.

Также важно не пытаться подражать кому-то, а искать свой уникальный стиль. Юмор должен быть искренним, и когда вы будете говорить о том, что вам близко и понятно, зрители почувствуют это.

Не забывайте о важности наблюдения и самоанализа. Слушайте отзывы, анализируйте свои выступления и ищите, что можно улучшить. И самое главное — будьте готовы работать над собой.