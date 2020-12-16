Mail.ru Group запустил суперприложение для личных и рабочих дел

Mail.ru Group запускает новую версию своего почтового сервиса, которая объединит аудио- и видеозвонки, «Облако», «Календарь», «Задачи» и голосового ассистента «Марусю».

Суперприложение поможет в решении повседневных задач в пределах одного сервиса. «Маруся» создаст заметки, сообщит о новых письмах и прочитает их вслух. Голосового помощника можно попросить найти конкретное письмо, информацию в интернете или прочитать новости.

По мере обучения «Маруся» будет брать на себя больше разных функций, например, планировать встречи, напоминать о делах или рассчитывать время для поездки на такси, заверили в компании.

Сервис также умеет распознавать документы при помощи компьютерного зрения, самостоятельно распределять их по папкам и находить в «Почте» и «Облаке» нужный документ, например, сканы паспортов или квитанции об оплатах.

Источник: rb.ru