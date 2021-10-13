Mail.ru Group сменит название на VK

Некоторые сервисы и продукты экосистемы будут переименованы полностью. Новые будут создаваться под новый бренд VK. Популярные сервисы сохранят прежние названия, но получат визуальную связь с VK через логотип и коммуникации.
Все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.
Часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии и логотипы в едином стиле. Среди них:
— «VK Музыка» — Boom
— «VK Работа» — Worki
— «VK Объявления» — «Юла»
— «VK Знакомства» — Lovina.
Ребрендинг проектов будет происходить постепенно.
Бренд VK получил новую айдентику. Логотип VK обновился и стал основой дизайн-системы группы. Новая монограмма стала «строже, геометричнее и сбалансированнее». Обновился и цвет — синий стал «более ярким и заметным».
Источник: rb.ru