Mail.ru Group сменит название на VK

Некоторые сервисы и продукты экосистемы будут переименованы полностью. Новые будут создаваться под новый бренд VK. Популярные сервисы сохранят прежние названия, но получат визуальную связь с VK через логотип и коммуникации.

Все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.

Часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии и логотипы в едином стиле. Среди них:

— «VK Музыка» — Boom

— «VK Работа» — Worki

— «VK Объявления» — «Юла»

— «VK Знакомства» — Lovina.

Ребрендинг проектов будет происходить постепенно.

Бренд VK получил новую айдентику. Логотип VK обновился и стал основой дизайн-системы группы. Новая монограмма стала «строже, геометричнее и сбалансированнее». Обновился и цвет — синий стал «более ярким и заметным».

Источник: rb.ru