Mail.ru Group представила бесплатный сервис для создания виртуальных ведущих

Сервис «Смотри Mail.ru» разработал платформу с цифровыми ведущими для производства новостей и репортажей в телевизионном формате.

Чтобы сделать новостной видеоролик, нужно загрузить текст и, если необходимо, изображения, музыку, титры и ссылки. Пользователь может выбрать внешность диктора из предложенных вариантов и оформление студии.

Речь и мимика ведущих реалистичны. Например, читая новости, они расставляют смысловые акценты и воспроизводят эмоции. Сервис бесплатный для пользователей.

При создании платформы группа использовала собственные ИИ-разработки: над синтезом речи работала команда голосового помощника «Маруся», а в основе моделей ведущих лежит система компьютерного зрения группы Vision.

Видеоизображение синхронизируется с речью ведущего — чтобы точно отображать движение губ и мимику, система обучалась на реальных людях и видеозаписях. Mail.ru Group рассчитывает, что платформой будут пользоваться крупные компании, нишевые медиа и блогеры.

Источник: spot.uz