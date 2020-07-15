Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/639/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/639f0f144e54cdf43539416891ea5dfe.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
mail-ru-group-predstavila-besplatnyy-servis-dlya-sozdaniya-virtual-nyh-veduschih
Mail.ru Group представила бесплатный сервис для создания виртуальных ведущих
52
/
/

Сегодня в 10:05

Mail.ru Group представила бесплатный сервис для создания виртуальных ведущих

Сервис «Смотри Mail.ru» разработал платформу с цифровыми ведущими для производства новостей и репортажей в телевизионном формате.

Чтобы сделать новостной видеоролик, нужно загрузить текст и, если необходимо, изображения, музыку, титры и ссылки. Пользователь может выбрать внешность диктора из предложенных вариантов и оформление студии.

Речь и мимика ведущих реалистичны. Например, читая новости, они расставляют смысловые акценты и воспроизводят эмоции. Сервис бесплатный для пользователей.

При создании платформы группа использовала собственные ИИ-разработки: над синтезом речи работала команда голосового помощника «Маруся», а в основе моделей ведущих лежит система компьютерного зрения группы Vision.

Видеоизображение синхронизируется с речью ведущего — чтобы точно отображать движение губ и мимику, система обучалась на реальных людях и видеозаписях. Mail.ru Group рассчитывает, что платформой будут пользоваться крупные компании, нишевые медиа и блогеры.

Источник: spot.uz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#медиа #технологии #mailru #искусственныйинтеллект
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
У зумеров младше 25 появилось новое название — Carly
97
Детский кинотеатр, сухой бассейн и мастер-классы — чем занять ребенка в семейном кафе
1790
10 000 бесплатных аудиокниг от Audible
284