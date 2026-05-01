Мади Балтагулов об учебе в Yale: как казахстанец поступил в магистратуру Лиги Плюща по общественному здравоохранению

Мади Балтагулов выиграл республиканскую олимпиаду по биологии, вошел в международную сборную Казахстана и взял бронзу, в 10 классе переехал в США и три года учился в школе-интернате. Затем — бакалавриат в Vanderbilt University, несколько научных публикаций и решение идти в сторону общественного здравоохранения. Теперь он учится в магистратуре Yale University по программе Master of Public Health и разрабатывает стартап в сфере нутрициологии. Мади рассказал, чем Yale отличается от обычных вузов, как попасть на лекцию действующего министра здравоохранения, и почему рекомендации важнее GPA при поступлении в магистратуру.

Мади Балтагулов, 25 лет, город — Нью-Хейвен, США, ученый-эпидемиолог, студент магистратуры Yale University, @madibaltagulov

О вузе и поступлении





Еще в школе я занимался биологией и участвовал в олимпиадах. В какой-то момент стал чемпионом Казахстана и вошел в международную сборную — взял бронзовую медаль. Это был важный этап: тогда пришло понимание, что хочу развиваться в научной сфере.

В 10 классе я переехал в США и поступил в американскую школу-интернат, где проучился три года. Занимался исследовательской деятельностью — работал с профессором из Корнельского университета в области микробиологии.

После школы поступил в Vanderbilt University, где изучал молекулярную биологию и data science. Параллельно с учебой занимался исследованиями — работал в лаборатории при медицинском центре, изучал бактериальные инфекции: сальмонеллез и влияние диеты на микрофлору кишечника.





За время бакалавриата вышло несколько научных публикаций, именно этот исследовательский опыт во многом сформировал мой дальнейший академический путь. Тогда стало понятно: двигаться нужно не только в сторону лабораторной науки, но и смотреть шире, на систему здравоохранения в целом. Так пришло решение поступать на программу по общественному здравоохранению.

Я учусь на программе Master of Public Health — магистратура по общественному здравоохранению в Yale University — одна из сильнейших программ в мире.

Yale я выбрал не только из-за статуса Лиги Плюща, но и из-за подхода к обучению. Здесь можно брать курсы любых факультетов, даже если они не связаны со специальностью напрямую . Помимо эпидемиологии изучаю менеджмент, экономику и предпринимательство. Сегодня ценятся не узкие специалисты, а люди с широким кругозором.

Основные этапы поступления стандартные: экзамены, эссе, рекомендации. Требования высокие. Важен GPA, результаты TOEFL и GRE, но в магистратуре гораздо больше внимания уделяется рекомендациям и реальному опыту. У меня было три рекомендательных письма от профессоров, с которыми работал. Университету важно понять, что ты умеешь работать, исследовать и создавать ценность.





Об учебном процессе и академической среде





Учеба отличается большей свободой. На бакалавриате часто есть обязательные предметы, а здесь выбираешь только то, что действительно интересно. Нагрузка ощущается по-разному: кому-то сложно, но мне нет, потому что изучаю именно то, что нравится.

Интересная особенность — система оценивания. На многих курсах нет привычных оценок A, B, C: только pass/fail. Это сделано специально, чтобы студенты не боялись брать сложные или незнакомые предметы и выходить за рамки специализации.

Обратная связь от преподавателей напрямую зависит от самого студента. Если проявляешь инициативу: подходишь после лекций, задаешь вопросы, приходишь на office hours, то получаешь сильный контакт. Классы небольшие, профессора знают студентов лично.





Ресурсов у университета огромное количество: исследовательская база, лаборатории, библиотеки. Но самое ценное — это нетворкинг. В университет регулярно приезжают представители крупных компаний, международных организаций, стартапов. Есть карьерные центры, где помогают с резюме, стажировками и выходом на работодателей.

Одна из самых запоминающихся историй за время учебы — встреча с министром здравоохранения Нигерии. Это был полноценный учебный процесс: он делился реальным опытом, рассказывал, как в Нигерии выстраивается система здравоохранения, как распределяется бюджет, как работают с международными организациями и привлекают финансирование.

Для меня это был значимый момент. Сидишь в аудитории и слушаешь человека, который отвечает за здравоохранение целой страны с огромным населением, и у тебя есть возможность задать вопрос, обсудить детали, понять, как принимаются решения на таком уровне.

В университете также есть стартап-акселераторы и предпринимательские программы. Я участвую в таких инициативах, мы с командой разрабатываем цифровой продукт в сфере здоровья: веб-сайт и приложение, связанное с темой питания и БАДов.

Нутрициология, питание и добавки — тема, с которой я столкнулся лично: сложно понять, каким продуктам можно доверять. Поэтому решили создать платформу — что-то вроде социальной сети: пользователи делятся опытом использования БАДов, отслеживают, что принимают и в каких дозировках, и получают рекомендации. Отдельная часть — интеграция искусственного интеллекта, который анализирует данные пользователя: цели, состояние здоровья, и предлагает персонализированные рекомендации.





О будущем и советах абитуриентам





Главное, что дает диплом Yale — доступ к сильному сообществу. Выпускники работают в топовых компаниях, международных организациях, в политике. Университет дает возможность напрямую с ними взаимодействовать.

Недостаточно просто быть отличником — таких кандидатов тысячи. Нужно выделяться: делать проекты, заниматься исследованиями, волонтерством, проявлять инициативу. Важно показать, что ты можешь добиться чего-то вне системы.

Перед поступлением на магистратуру важно четко понимать, чем хочешь заниматься — это влияет и на выбор программы, и на то, как выстраиваешь профиль.

Я готовился к поступлению самостоятельно. В наше время доступно большое количество бесплатной информации: форумы, YouTube, гайды. Но самый полезный совет — найти человека, который уже учится там, куда хочешь поступить, и поговорить с ним. Это дает гораздо больше понимания, чем любые инструкции.



