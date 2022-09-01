M'Dee объявил о создании собственного лейбла

Молодой музыкант из Казахстана M'Dee открыл свой лейбл. Он называется «Закрытый клуб»
По словам артиста, завтра состоится дебют первого музыканта лейбла.
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Молодой музыкант из Казахстана M'Dee открыл свой лейбл. Он называется «Закрытый клуб»
По словам артиста, завтра состоится дебют первого музыканта лейбла.