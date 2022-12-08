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«Люди приобретают вещи в этно-стиле, чтобы демонстрировать свою культуру», — о концепции кыргызского бренда CUT A DASH
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Сегодня в 13:45

«Люди приобретают вещи в этно-стиле, чтобы демонстрировать свою культуру», — о концепции кыргызского бренда CUT A DASH

Познакомились с дизайнером Айжан Фирсовой и узнали, как появился бренд CUT A DASH, и чем он отличается от других.


Айжан Фирсова, 35 лет, город — Бишкек, основатель и дизайнер CUT A DASH, @cutadash_official

Айжан Фирсова

Как все началось

Я выросла в семье художников: папа — скульптор, дедушка — график, художник. Училась в Москве в Британской высшей школе дизайна. Однажды получила задание: создать свой бренд. Суть задания была в том, чтобы определиться, чем мы будем заниматься в будущем. Так появился CUT A DASH. В переводе с английского название означает: «Быть смелым в стиле».

Я хотела создавать одежду, которая будет иметь изюминку. Хотела помогать людям самовыражаться с помощью наших вещей и поднимать себе настроение.

В проекте CUT A DASH большую роль играет моя сестренка Сайкал Сейталиева. Она получила образование по направлению «Дизайн одежды» и у нее хорошо развит вкус. На всех выставках она отвечает за композицию и визуальную часть.

Я хотела создавать одежду, которая будет иметь изюминку


В 2017 году мы впервые презентовали бренд на выставке в галерее Asanbay Center в Бишкеке. А в 2018 году начали пошив коллекции для продаж.

В начале я выставлялась в разных шоурумах города, но всегда мечтала создать свое пространство с определенной концепцией. И в этом году появился Museum Concept Store.

Одна из моих целей — находить новых дизайнеров, помогать им, чтобы в дальнейшем вместе развиваться.

Про бренд

Концепция бренда — это связь моды и искусства. В прошлом году мы добавили в модели этно-мотивы в современном видении.

CUT A DASH

Основную коллекцию мы шьем два раза в год. Она лимитированная, потому что наши вещи имеют сложный дизайн и они дорогие. Бывает, что некоторые позиции мы отшиваем в единственном экземпляре и больше не повторяем.

Но есть коммерческая категория, которая приносит постоянный доход. В нее входят рубашки, боди и корсеты.

CUT A DASH

Мы создаем в основном женскую базовую одежду. Из мужской пока только рубашки, но в дальнейшем будем расширять ассортимент.

У нас есть практика: каждые два года мы устраиваем выставки. В последний раз проводили такую выставку в прошлом году в Национальном музее искусств имени Гапара Айтиева. Там мы через одежду и новые технологичные ткани показали влияние человека на окружающую среду.

Про клиентов

Мы любим своих клиентов. Они интересные и творческие. В основном это люди от 25 лет и выше. Так как вещи у нас дорогие, приходят те, у кого уже есть возможность приобрести подобные товары.

CUT A DASH

Думаю, людям нравится все, связанное с высоким искусством. Мы были первыми в Кыргызстане, кто начал делать арт-инсталляции. На тот момент все проводили просто выставки и модные показы. Мы показали новый формат, поэтому запомнились.

Как бренд влияет на образ жизни горожан

Аудитория у нас маленькая. Но наша одежда узнаваемая. Она делает любой образ ярче.

CUT A DASH

Многие иностранцы удивляются, когда видят одежду, которую мы создаем. А земляки, которые живут за границей, приобретают вещи в этно-стиле, чтобы демонстрировать свою историю и культуру за пределами Кыргызстана.


Автор фотографии на обложке: @nagaioleg

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