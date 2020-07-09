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Лувр открылся для посетителей
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Сегодня в 10:09

Лувр открылся для посетителей

Один из крупнейших художественных музеев в мире — Лувр в Париже — вновь открыл двери для посетителей спустя почти четыре месяца.

В общей сложности для посещения будут доступны порядка 70% залов. Хотя в музее и ожидают с нетерпением новых посетителей, принимать их придется в условиях повышенной санитарной безопасности. В частности, теперь всем без исключения посетителям, даже обладателям абонементов и тем, кто имеет право на бесплатный проход, придется бронировать на сайте талоны на точное время. В администрации уточнили, что приобрести билеты на месте теоретически будет возможно, но только при наличии мест или при слабом потоке гостей.

Осмотр экспозиции теперь будет осуществляться строго в одном направлении. Маршруты посещения залов станут безальтернативными и будут отмечены указателями, чтобы потоки посетителей не пересекались. Разумеется, все посетители, как и сотрудники, должны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Директор музея Жан-Люк Мартинез заявил ранее, что ожидает в лучшем случае 20-30% от количества посетителей, наблюдавшегося прошлым летом. Традиционно 75% потока составляли иностранные туристы, в 2019 году Лувр посетили 9,6 млн человек.

Источник: salamnews.org

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#путешествия #музей #лувр #франция #париж
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