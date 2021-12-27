«Лучший способ узнать будущее — его придумать», — Андрей Дороничев о том, как планирует свою жизнь

Андрей Дороничев





Будущее делают люди. А людьми движут истории. Поэтому лучший способ узнать будущее — его придумать. А лучший способ в него попасть — рассказать о нем так, чтобы поверили.

Начинается с самого себя. В смысле, себя тоже можно выдумать. Рассказать себе историю. А затем стать ею.

Так из домашнего ботаника я когда-то стал комично-диким мужчиной. С перегаром и щетиной. Потом через финансовый крах и четыре эмиграции выдумал калифорнийского тек-зож-медитатора. А дальше через успешный успех, депрессию и потерю смысла пришел вот сюда.

Каждый этап начинался с текста. Когда-то в тетрадках, потом Google doc, теперь в Evernote. Я регулярно придумываю и записываю историю о будущем себе. Максимально честно и конкретно. Где я? С кем? Чем занимаюсь каждый день? Сколько вешу? Сколько у меня денег?

А дальше, все сбывается. Видение, записанное на бумаге, имеет почти магические свойства. Видение становится планом. План — действием. Действие — реальностью. Сейчас открыл заметку Life Strategy 2016 и вот опять. Пять лет назад — это все были просто строчки. Сегодня каждая строчка — правда.

Вот вам идея. Скоро все начнут постить свои итоги 2021. А вы запишите итоги своего 2024. И не в виде целей: «сделать...», «заработать...», «добиться...», а в виде истории: «у меня есть...», «я добился...», «я живу в...». Постить не обязательно. В конце 2024 расскажете, что получилось.





Источник: Instagram Андрея Дороничева.