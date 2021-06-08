Лучший «Отец» по версии «Оскар»: рекорды, победы и сильнейшие роли Энтони Хопкинса

Наконец-то один из лучших фильмов по версии «Оскар-2021» — «Отец», стал доступен онлайн. Теперь его можно посмотреть на IVI.

Энтони Хопкинс получил уже вторую статуэтку в своей актерской карьере за главную роль в этой картине и даже побил оскаровский рекорд, став самым пожилым лауреатом. О таланте великого актера знают все, а его работы достойны того, чтобы их пересматривали. Предлагаем вспомнить его самые легендарные роли.





Воплощение на экране будоражащего страх злодея Лектора принесло актеру всемирное признание за создание самого знаменитого психа кинематографа. Кстати, рекорд Энтони Хопкинса, получившего «Оскар» за 16-минутное появление на экране, до сих пор не побит. Именно его эталонная игра дала культовому фильму продолжение. Это тот самый случай, когда других героев заменить можно, но только не гения.









Мистическая драма — ремейк фильма 1934 года «Смерть берет выходной», имеет ряд достоинств: великолепная игра актера, длинные смысловые диалоги о том, что главное в жизни, а также неординарный сюжет и партнерство с красавцем Бредом Питтом. Ангел Смерти берет выходной и под именем Джо Блэк наведывается в гости к успешному газетному магнату, которому пора умирать. Но пока он становится проводником Джо в мире людей, чтобы открыть ему самые простые радости жизни.









Актерский дуэт мэтру здесь составил еще один голливудский красавец — Райан Гослинг. И с честью его выдержал.

Герой Хопкинса решает наказать жену за неверность убийством. Приехавшему по вызову полицейскому он спокойно заявляет о содеянном, покорно дает себя арестовать, доставить в участок и даже от адвоката отказывается. А в суде заявляет о своей невиновности. Никаких улик, только его слово против слова офицера. Но молодой и амбициозный прокурор, несмотря на то, что оказывается втянут в хитроумную ловушку, пытается с несгибаемым упорством найти доказательства преступления.









Очень напряженный приключенческий триллер, где в главных ролях только два героя: Энтони Хопкинс и Алек Болдуин, в окружении суровых, но красивейших лесов Аляски. Они стали лучшими декорациями для глубоких диалогов, противостояния мудрости и молодости, секретов выживания, семейных драм и актерского таланта.









Экранизация одноименного романа получила премию «Оскар» и четырежды номинировалась на «Золотой глобус». Во многом благодаря блестящему созвездию актеров.

Отставной полковник живет в Монтане с тремя сыновьями и женой. Во времена службы в армии он вырезал целые поселения индейцев, о чем спустя годы искренне раскаивается. Когда в Европе начинается Первая мировая война, на фронт отправляются все его сыновья, что переворачивает семейную жизнь клана с ног на голову.









Яркое появление на экране Энтони Хопкинса не противоречит любому жанру, даже если это франшиза комиксов! Здесь актеру вновь достается роль отца самих Тора и Локи. Сэр Энтони «божественно» исполнил роль Одина, верховного бога германо-скандинавской мифологии. Режиссером этой части культовой трилогии стал сам Тайка Вайтити, которому удалось сделать величайшую схватку Рагнарёк захватывающей.