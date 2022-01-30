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Лучшим фильмом «Золотого орла» стали «Серебряные коньки» Михаила Локшина
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Сегодня в 09:49

Лучшим фильмом «Золотого орла» стали «Серебряные коньки» Михаила Локшина

Кинолента «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина победила на национальной российской кинопремии «Золотой орел» в категории «Лучший фильм».

Церемония награждения победителей состоялась на киностудии «Мосфильм». Награду принял продюсер «Серебряных коньков» Петр Ануров и другие участники кинопроцесса, кроме режиссера.

Кроме того, «Золотого орла» удостоился оператор фильма Игорь Гринякин, художник-постановщик Александр Загоскин, художники по костюмам Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова, монтажеры Мария Лихачева и Дмитрий Слобцов, а также сценарист Роман Кантор.

Источник: daily.afisha.ru

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