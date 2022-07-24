Лучшие женские IT-стартапы Центральной Азии получат поддержку

В Узбекистане прошел отбор самых перспективных стартапов, представленных участницами международного проекта Tumaris.Tech. Его цель — поддержка женских инициатив в сфере информационных технологий.

От участниц из пяти стран Центральной Азии было подано почти 150 заявок. На презентацию стартапа давалось не более трех минут, еще столько же — на общение с жюри.

По итогам Pitch Day на программы инкубации и акселерации отобрано 16 проектов из Узбекистана, 15 из Казахстана, 12 из Кыргызстана, два из Таджикистана и один из Туркменистана. Их авторы будут на протяжении трех месяцев заниматься в онлайн-формате. Девушек ждут образовательные и стратегические сессии с международными экспертами, курсы по финансовой грамотности, ораторскому искусству, тайм-менеджменту и другие мероприятия.

Самые перспективные проекты будут представлены на международной выставке стартапов в Ташкенте, а также получат доступ к инвестиционной площадке и смогут найти инвесторов.

Источник: uzdaily.uz