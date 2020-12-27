Лучшие современные бьюти-гаджеты для лица

Инновационные бьюти-гаджеты для ухода за кожей лица и полезные инструменты, которые обрели широкую популярность в 2020 году. 11 крутых девайсов, которые порадуют ценителей домашнего ухода и инноваций.





Сегодня, когда уже не модно популяризировать инъекции красоты, многие знаменитости предпочитают более доступные методы, которые не меняют внешность, не блокируют мимику, а просто приводят мышцы в тонус, возвращают молодость коже и гармонизируют природные черты. Это не может не радовать. В данную концепцию отлично вписываются бьюти-гаджеты для лица, о которых мы расскажем в обзоре — 11 крутых девайсов, которые порадуют ценителей домашнего ухода и инноваций.





Для скульптурирования





Ни для кого не секрет, что скорректировать черты лица без уколов и пластики — реально. Для этого нужно регулярно практиковать фейсбилдинг и делать омолаживающий массаж. Но, кроме частых визитов к косметологам, есть кое-что еще. Мы говорим о домашних массажерах, с помощью которых достигается скульптурирующий и лимфодренажный эффект.

Такие бьюти-гаджеты помогают очертить скулы, заострить контур подбородка, прорисовать линию нижней челюсти, приподнять брови, подтянуть щеки и овал лица, который часто «плывет» с возрастом. Они также способствуют более глубокому проникновению веществ из кремов и сывороток в клетки, так что кожа получает двойную пользу.

Самые востребованные голливудские эксперты по уходу за кожей выпускают свои версии массажных инструментов, имитирующих их умелые руки. Подробнее о нескольких из них:





— вибрирующий массажер с золотым покрытием Jillian Dempsey Gold Sculpting Bar — миниатюрное устройство в форме буквы «Т» Gold Sculpting Bar — изобретение звездного визажиста Джиллиан Демпси. Он моментально расслабляет мышцы, улучшает кровообращение и устраняет очаги напряжения.





— тонизирующий лифтинговый массажер Nurse Jamie Uplift Massaging Beauty Roller — шестиугольный массажер для лица и тела Massaging Beauty Roller от Nurse Jamie содержит 24 массажных камня из турмалина. Он тонизирует, стимулирует работу мышц, освежает и подтягивает кожу, улучшает ее внешний вид. В его основе лежат ритмичные роликовые движения, повторяющие знаменитую технику массажа пальцами, которую разработала создательница бренда Джеми Шеррилл.





— роликовый массажер Joanna Czech Facial Massager — прибор с металлическими шариками, который создает криоэффект и прорабатывает ткани не хуже ручного массажа. Его создательница — косметолог-эстетист с 30-летним опытом Джоанна Чех.





Для очищения и массажа





С помощью этих устройств домашняя чистка лица становится в разы эффективнее, ведь помимо удаления загрязнений они действуют как SPA-массаж, позволяя мягко проработать лицо и стимулировать лимфоток, что помогает вывести токсины и сделать кожу более яркой, здоровой и сияющей.





Электрическая щетка для лица Foreo LUNA Mini 3 — первый гаджет — щеточка LUNA Mini 3 шведского бренда Foreo. В новой модели учтены самые последние технодостижения, но принцип действия остался неизменным: мягкие пульсирующие движения, восемь уровней мощности и нежнейшие щетинки из антибактериального силикона, которые позволяют эффективно удалить все лишнее без агрессивной очистки. Нужна всего минута, чтобы избавить кожу от грязи и микробов, вызывающих воспаления.





Аппарат для массажа и очистки Clarisonic Mia Prima Facial Cleansing & Pore Minimizing Skincare Device — второй девайс тоже работает как комплексное устройство. Щетка для лица Mia Prima от Clarisonic массирует, удаляет остатки самого стойкого макияжа, улучшает видимость пор и бережно очищает кожу в шесть раз лучше, чем руки. Результат — более сияющая, гладкая, мягкая и ровная кожа. Один режим, одна кнопка и одна минута для быстрого и простого очищения.





Для омоложения





Популярная в салонах микротоковая терапия для лица сегодня может применяться в целях профилактики признаков старения не только в косметологических кабинетах, но и дома. Модная технология предусматривает воздействие импульсными токами малой силы, которые положительно влияют на лимфо- и кровообращение, что улучшает питание тканей и обмен веществ на клеточном уровне со всеми вытекающими преимуществами для кожи.





Микротоковый прибор для тонизирования кожи лица NuFace Trinity Facial Toning Device











Лифтинговый роллер для лица REFA Carat Face





Микротоковый прибор для тонизирования кожи лица NuFace Trinity Facial Toning Device и лифтинговый роллер для лица REFA Carat Face. Эти микротоковые массажеры стимулируют работу мышц лица, делают кожу более упругой и эластичной, уменьшают отечность, улучшают текстуру и тон эпидермиса. Для максимальной пользы необходимо предварительно нанести гель на головки устройства, чтобы ролики легче скользили по коже.





Для минимизации пор





Если вы давно мечтаете избавиться от расширенных пор и неровной текстуры кожи, рассмотрите два следующих полезных гаджета. Они также помогают решить проблемы сухости, высыпаний и гиперпигментации.





Ультразвуковой прибор для ухода за кожей Dermaflash Dermapore Ultrasonic Pore Extractor and Serum Infuser — инновационное ультразвуковое устройство «два в одном» Dermaflash, которое сначала скрабирует кожный покров, осторожно вытягивая сальные пробки и грязь из пор, а затем помогает сыворотке и крему глубже проникнуть в кожу.





Аппарат для микродермабразии Beautybio Glopro Microneedling Facial Regeneration Tool и Glopro — культовый высокоэффективный роллер для лица с микроиглами, который способствует заживлению ран, стимулирует клеточный обмен и естественную выработку коллагена.





Для устранения отечности





Наш список не будет полноценным без полюбившихся миллионам скребков гуаша. Полезные кварцевые гаджеты для массажа лица и тела, который с давних времен практиковали китайские целители, стали супернашумевшим трендом последних лет. Их преимущество в том, что они помогают быстро избавиться от отечности всего лица.





Скребок гуаша из розового кварца в форме сердца Kora Organics Rose Quartz Heart Facial Gua Sha







Скребок гуаша из аметиста Mount Lai Gua Sha Facial Lifting Tool in Amethyst







Скребок гуаша из розового кварца в форме сердца Kora Organics Rose Quartz Heart Facial Gua Sha и скребок гуаша из аметиста Mount Lai Gua Sha Facial Lifting Tool in Amethyst. Метод гуаша активирует лимфосистему, усиливает приток крови к тканям, тонизирует и улучшает цвет кожи. При регулярном применении лицо выглядит гораздо менее отекшим и уставшим.





Источник: bhub.com.ua