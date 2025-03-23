Лучшие пляжи Туркменистана: где отдохнуть, не выезжая из страны

Для любителей пляжного отдыха в Туркменистане есть несколько известных мест, которые стоит посетить, чтобы насладиться природой, расслабиться и отлично провести время у воды.

Аваза

Пляжный курорт расположен на побережье Каспийского моря и часто называется «Жемчужиной Каспия». Курортный пляж окружен отелями, ресторанами и другими удобствами, что делает его отличным местом для отдыха.

Пляж Челекен

Расположенный на полуострове Челекен, пляж привлекает туристов уникальной природой. Пляж Челекен станет идеальным местом отдыха для тех, кто хочет изучить природные окрестности Туркменистана и провести спокойный отдых.

Пляж Туркменбаши

Находится в городе Туркменбаши и считается отличным местом для туристического отдыха с близкими людьми. Окруженный живописной природой, пляж предлагает комфортные условия для прогулок и расслабленного времяпрепровождения.