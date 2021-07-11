Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
luchshie-i-hudshie-produkty-dlya-zubov
Лучшие и худшие продукты для зубов
185
Главная
/
Возможности
/
Стиль жизни

Вчера в 17:45

Лучшие и худшие продукты для зубов

Коллеги из the-challenger.ru помогли разобраться, какие продукты сделают вашу улыбку белоснежной, а какие, наоборот, оставят после себя темные пятна и окрасят ваши зубы во все возможные цвета, кроме белого.


Худшие продукты для зубов


Все цитрусовые и кислое


pexels-arshan-ali-3584910.jpg

Если вы заметили, что на ваших зубах появился желтоватый оттенок, то скорее всему виной кислые продукты, которые вы так любите. Чаще всего это касается цитрусовых и, увы, помидоров. Несмотря на высокое содержание питательных веществ, этим вкусным, но кислым овощам и фруктам под силу разрушить зубную эмаль и оголить незащищенную часть зуба — дентим, который напрямую связан с нервами. Но это не значит, что нужно исключить из своего рациона все продукты, содержащие кислоты. Ни в коем случае! Чтобы минимизировать вредный эффект, достаточно регулярно чистить зубы, пить много воды и употреблять кислые овощи и фрукты вместе с другими продуктами, а не отдельно.


Кофе


pexels-gagan-kaur-1170659.jpg

Плохая новость для всех кофеманов: так как ваше любимое утреннее «лекарство» в избытке содержит танины, которые, с одной стороны, необходимы организму, но с другой — способствуют появлению пятен на зубах и потускнению эмали, то злоупотреблять этим спасительным напитком не стоит. К тому же танины в силу своей кислотности меняют pH-баланс полости рта, тем самым усиливая разрушительный эффект тех кислых продуктов, которые вы съедите после. Но и из этой ситуации есть выход: негативное воздействие кислоты будет существенно меньше, если пить кофе из обычных пластиковых стаканчиков, которые используют практически во всех кофейнях. И дело здесь не в самом стаканчике, а в крышке — в небольшом отверстии, через которое нужно пить.


Сахар


pexels-julio-melanda-1448721.jpg

Сахар — вот он, главный враг не только вашей фигуры, но и зубов. И неважно, где именно он содержится и в каком виде — ваши зубы в равной степени страдают и от конфет, и от печенья, и от маринованных огурцов. Хотя нет, от огурцов они страдают больше, ведь сочетание уксуса и сахара — есть ничто иное, как смертный приговор зубной эмали. К тому же сахар прилипает к зубам и становится идеальной пищей для бактерий полости рта. Бактерии съедают этот сахар и в качестве продукта жизнедеятельности выделяет кислоты, которые приводят к возникновению кариеса. И ни в коем случае не грызите и не старайтесь раскусить карамельные конфеты — эмаль вам этого не простит.


Газировка


Сладкие газированные напитки действуют точно так же, как и сладкие снеки, упомянутые пунктом выше — позволяя бактериям в полости рта размножаться, они становятся главными виновниками возникновения кариеса. Но этим опасность газировки не ограничивается — углекислый газ, который в ней содержится, приводит к нарушениям и качественным изменениям эмали, что, в свою очередь, не только делает зубы более чувствительными к любым раздражителям, но и опять же влечёт за собой появление кариеса.


Чай


pexels-freestocksorg-405238.jpg

Чай так же, как и кофе, содержит «красящие» танины, которые способствуют образованию пятен на эмали. Причем от того, какой именно сорт чая вы предпочитаете, будет зависеть оттенок, который приобретут ваши зубы. Так, любители зеленого чая должны быть готовы к потемнению эмали и к серым пятнам на зубах, а тех, кто предпочитает крепкий черный чай, тоже ждут пятна, но уже желтые.


Ежевика, черника и гранат


pexels-daria-shevtsova-1508665.jpg

Запомните одно простое правило: если пятна, которые оставляют те или иные продукты, сложно удалить с одежды, значит, их сложно удалить и с зубов. Черника, ежевика, смородина и гранаты — суперфуды, которые, несмотря на все полезные свойства, имеют в своем составе настолько сильные красящие вещества, что вам придется несколько раз почистить зубы и прополоскать рот, чтобы вернуть эмали привычный цвет.



Лучшие продукты для зубов


Фрукты, богатые клетчаткой


pexels-evgeniy-alekseyev-7333131.jpg

Фрукты с высоким содержанием клетчатки, такие как яблоки и груши, не только улучшают работу желудочно-кишечного тракта, но и делают вашу улыбку поистине голливудской. Во-первых, это связано с тем, что пищевые волокна повышают слюноотделение, а во-вторых, благодаря своей шероховатой структуре механически удаляют пятна с зубной эмали. Но тем не менее почистить зубы после съеденного яблока все-таки стоит — фрукты содержат сахар, а о его вреде мы уже писали выше.


Клубника


pexels-jenna-hamra-1209605.jpg

Клубника — это самое эффективное и безопасное средство для отбеливания зубов в домашних условиях. Для большего отбеливающего эффекта вы можете приготовить специальный скраб, смешав клубнику с пищевой содой. Эта смесь удалит налет, и, вопреки распространенным мифам, не навредит зубной эмали. Так что strawberry fields forever.


Сыр


pexels-nastyasensei-821365.jpg

А сейчас все любители сыра могут облегченно вздохнуть, ведь этот вкуснейший кисломолочный продукт может спасти ваши зубы от множества неприятностей. Дело в том, что сыр содержит не только много белка, но и такие важнейшие микро- и макроэлементы, как кальций и фосфор, которые необходимы для укрепления зубной эмали. К тому же сыр нормализует кислотно-щелочной баланс полости рта, что, в свою очередь, препятствует образованию и развитию кариеса.


Мед


pexels-ekaterina-belinskaya-4921856.jpg

Воск, содержащийся в сотах, часто используют в качестве одного из активных компонентов в составе зубных паст — все благодаря бактерицидным свойствам меда. Но тем не менее не стоит забывать о сахаре, который в нем содержится, так что после каждой такой «медовой терапии» обязательно полоскайте рот тёплой водой, а ещё лучше — чистите зубы.


Вода


Выпивая ежедневно достаточное количество простой воды, вы не только поддерживаете водный баланс в норме, но и помогаете зубам и деснам оставаться здоровыми. А если вы еще включите в свой рацион воду, богатую фтором, то избавите себя от такой проблемы, как кариес. И возьмите за правило после каждого приема пищи, если нет возможности почистить зубы, полоскать рот простой водой.


Орехи


pexels-yusuf-arslan-3640631.jpg

О полезный свойствах орехов мы уже не раз рассказывали — они помогают избавиться от лишнего веса, спастись от преждевременного старения и снизить уровень холестерина. Сегодня мы добавим в этот нескончаемый список полезных свойств новый пункт. Дело в том, что благодаря белку, входящему в их состав, орехи укрепляют эмаль, делая зубы менее восприимчивыми к воздействию внешних факторов, а слюна, которая вырабатывается во время жевания, поддерживает чистоту полости рта.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#здоровье #здороваяеда #здоровыйобразжизни #стоматология #здоровыезубы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Мой родной Алматы
4582
Как живут предприниматели в Тбилиси и выбирают места для работы и отдыха
26435
Коренные жители Уфы о том, как изменился город за 10 лет
5316