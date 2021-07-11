Лучшие и худшие продукты для зубов

Коллеги из the-challenger.ru помогли разобраться, какие продукты сделают вашу улыбку белоснежной, а какие, наоборот, оставят после себя темные пятна и окрасят ваши зубы во все возможные цвета, кроме белого.
Худшие продукты для зубов
Все цитрусовые и кислое
Если вы заметили, что на ваших зубах появился желтоватый оттенок, то скорее всему виной кислые продукты, которые вы так любите. Чаще всего это касается цитрусовых и, увы, помидоров. Несмотря на высокое содержание питательных веществ, этим вкусным, но кислым овощам и фруктам под силу разрушить зубную эмаль и оголить незащищенную часть зуба — дентим, который напрямую связан с нервами. Но это не значит, что нужно исключить из своего рациона все продукты, содержащие кислоты. Ни в коем случае! Чтобы минимизировать вредный эффект, достаточно регулярно чистить зубы, пить много воды и употреблять кислые овощи и фрукты вместе с другими продуктами, а не отдельно.
Кофе
Плохая новость для всех кофеманов: так как ваше любимое утреннее «лекарство» в избытке содержит танины, которые, с одной стороны, необходимы организму, но с другой — способствуют появлению пятен на зубах и потускнению эмали, то злоупотреблять этим спасительным напитком не стоит. К тому же танины в силу своей кислотности меняют pH-баланс полости рта, тем самым усиливая разрушительный эффект тех кислых продуктов, которые вы съедите после. Но и из этой ситуации есть выход: негативное воздействие кислоты будет существенно меньше, если пить кофе из обычных пластиковых стаканчиков, которые используют практически во всех кофейнях. И дело здесь не в самом стаканчике, а в крышке — в небольшом отверстии, через которое нужно пить.
Сахар
Газировка
Чай
Ежевика, черника и гранат
Лучшие продукты для зубов
Фрукты, богатые клетчаткой
Клубника
Сыр
Мед
Воск, содержащийся в сотах, часто используют в качестве одного из активных компонентов в составе зубных паст — все благодаря бактерицидным свойствам меда. Но тем не менее не стоит забывать о сахаре, который в нем содержится, так что после каждой такой «медовой терапии» обязательно полоскайте рот тёплой водой, а ещё лучше — чистите зубы.
Вода
Орехи
О полезный свойствах орехов мы уже не раз рассказывали — они помогают избавиться от лишнего веса, спастись от преждевременного старения и снизить уровень холестерина. Сегодня мы добавим в этот нескончаемый список полезных свойств новый пункт. Дело в том, что благодаря белку, входящему в их состав, орехи укрепляют эмаль, делая зубы менее восприимчивыми к воздействию внешних факторов, а слюна, которая вырабатывается во время жевания, поддерживает чистоту полости рта.