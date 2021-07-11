Лучшие и худшие продукты для зубов

Коллеги из the-challenger.ru помогли разобраться, какие продукты сделают вашу улыбку белоснежной, а какие, наоборот, оставят после себя темные пятна и окрасят ваши зубы во все возможные цвета, кроме белого.







Худшие продукты для зубов





Все цитрусовые и кислое





Если вы заметили, что на ваших зубах появился желтоватый оттенок, то скорее всему виной кислые продукты, которые вы так любите. Чаще всего это касается цитрусовых и, увы, помидоров. Несмотря на высокое содержание питательных веществ, этим вкусным, но кислым овощам и фруктам под силу разрушить зубную эмаль и оголить незащищенную часть зуба — дентим, который напрямую связан с нервами. Но это не значит, что нужно исключить из своего рациона все продукты, содержащие кислоты. Ни в коем случае! Чтобы минимизировать вредный эффект, достаточно регулярно чистить зубы, пить много воды и употреблять кислые овощи и фрукты вместе с другими продуктами, а не отдельно.





Кофе





Плохая новость для всех кофеманов: так как ваше любимое утреннее «лекарство» в избытке содержит танины, которые, с одной стороны, необходимы организму, но с другой — способствуют появлению пятен на зубах и потускнению эмали, то злоупотреблять этим спасительным напитком не стоит. К тому же танины в силу своей кислотности меняют pH-баланс полости рта, тем самым усиливая разрушительный эффект тех кислых продуктов, которые вы съедите после. Но и из этой ситуации есть выход: негативное воздействие кислоты будет существенно меньше, если пить кофе из обычных пластиковых стаканчиков, которые используют практически во всех кофейнях. И дело здесь не в самом стаканчике, а в крышке — в небольшом отверстии, через которое нужно пить.





Сахар





есть ничто иное, как смертный приговор зубной эмали. К тому же сахар прилипает к зубам и становится идеальной пищей для бактерий полости рта. Бактерии съедают этот сахар и в качестве продукта жизнедеятельности выделяет кислоты, которые приводят к возникновению кариеса. И ни в коем случае не грызите и не старайтесь раскусить карамельные конфеты — эмаль вам этого не простит.

И неважно, где именно он содержится и в каком виде — ваши зубы в равной степени страдают и от конфет, и от печенья, и от маринованных огурцов. Хотя нет, от огурцов они страдают больше, ведь сочетание уксуса и сахара —





Газировка





Но этим опасность газировки не ограничивается — углекислый газ , который в ней содержится, приводит к нарушениям и качественным изменениям эмали, что, в свою очередь, не только делает зубы более чувствительными к любым раздражителям, но и опять же влечёт за собой появление кариеса.





Чай





Причем от того, какой именно сорт чая вы предпочитаете, будет зависеть оттенок, который приобретут ваши зубы. Так, любители зеленого чая должны быть готовы к потемнению эмали и к серым пятнам на зубах, а тех, кто предпочитает крепкий черный чай, тоже ждут пятна, но уже желтые.





Ежевика, черника и гранат





Черника, ежевика, смородина и гранаты — суперфуды, которые, несмотря на все полезные свойства, имеют в своем составе настолько сильные красящие вещества, что вам придется несколько раз почистить зубы и прополоскать рот, чтобы вернуть эмали привычный цвет.





Лучшие продукты для зубов





Фрукты, богатые клетчаткой





Во-первых, это связано с тем, что пищевые волокна повышают слюноотделение, а во-вторых, благодаря своей шероховатой структуре механически удаляют пятна с зубной эмали. Но тем не менее почистить зубы после съеденного яблока все-таки стоит — фрукты содержат сахар, а о его вреде мы уже писали выше.





Клубника





Для большего отбеливающего эффекта вы можете приготовить специальный скраб, смешав клубнику с пищевой содой. Эта смесь удалит налет, и, вопреки распространенным мифам, не навредит зубной эмали. Так что strawberry fields forever.





Сыр





Дело в том, что сыр содержит не только много белка, но и такие важнейшие микро- и макроэлементы, как кальций и фосфор, которые необходимы для укрепления зубной эмали. К тому же сыр нормализует кислотно-щелочной баланс полости рта, что, в свою очередь, препятствует образованию и развитию кариеса.





Мед





Воск, содержащийся в сотах, часто используют в качестве одного из активных компонентов в составе зубных паст — все благодаря бактерицидным свойствам меда. Но тем не менее не стоит забывать о сахаре, который в нем содержится, так что после каждой такой «медовой терапии» обязательно полоскайте рот тёплой водой, а ещё лучше — чистите зубы.





Вода





А если вы еще включите в свой рацион воду, богатую фтором , то избавите себя от такой проблемы, как кариес. И возьмите за правило после каждого приема пищи, если нет возможности почистить зубы, полоскать рот простой водой.





Орехи





О полезный свойствах орехов мы уже не раз рассказывали — они помогают избавиться от лишнего веса, спастись от преждевременного старения и снизить уровень холестерина. Сегодня мы добавим в этот нескончаемый список полезных свойств новый пункт. Дело в том, что благодаря белку, входящему в их состав, орехи укрепляют эмаль, делая зубы менее восприимчивыми к воздействию внешних факторов, а слюна, которая вырабатывается во время жевания, поддерживает чистоту полости рта.

