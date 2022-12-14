Лучшие базары Ташкента. Шахноза Хайитбаева о том, где покупать мясо, овощи и фрукты

Шахноза Хайитбаева рассказала, какие базары выбирает в Ташкенте и где купить лучшее мясо для плова и самый вкусный ханум с красным соусом.





Шахноза Хайитбаева, 34 года, город — Ташкент, предприниматель, фуд-блогер, @hayitbaevashaha

О себе





Я родилась в городе Хорезм. Но когда мне исполнилось 12 лет, мы переехали в столицу, в мой любимый Ташкент.

По специальности я филолог турецкого языка, но никогда не работала по профессии. С детства любила творчество. Мне нравилось себя проявлять, показывать. Еще я всю жизнь любила готовить и печь. Еще больше убедилась в этом во время карантина.

Теперь я жена, мама двоих детей и основатель уютной кулинарной студии @cake_studio_by_shaha. У меня уже более 1000 учениц со всех регионов Узбекистана.

О самых лучших базарах Ташкента





Я безумно люблю базары в Узбекистане. Они шикарные. Никому не доверяю закуп продуктов, потому что все тщательно выбираю сама. Всегда ищу самые лучшие фрукты, овощи, ягоды и так далее.

Алайский базар





Мой самый любимый базар — «Алайский». Он напоминает мне о детстве, о старом добром Ташкенте. Именно с ним ассоциируются все старые узбекские фильмы. А еще Алайский базар расположен недалеко от моего дома.

Базар «Чорсу»

Госпитальный базар

Самое главное, здесь я могу найти все самое необходимое, а именно свежие продукты и ягоды, которых нет на других базарах.«Чорсу» — один из самых крупных базаров не только Ташкента, но и Узбекистана. Здесь я покупаю свежее мясо у настоящих кассобов — мясников. Тут прямо на месте могут разделать мясо, а из него получается самый вкусный Хорезмский плов.Отдельное внимание стоит уделить точке Chor-Su Ovqat Bozor, где продают самый вкусный ханум с красным соусом.На этом базаре меня точно уже знают все. Именно сюда я ходила за руку с мамой, покупала здесь канцелярские товары. Теперь я сама мама и прихожу сюда со своей дочкой, покупаю ей необходимые вещи.Еще на этом базаре я покупаю овощи, зелень и чак-чуки.