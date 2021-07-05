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Lucasfilm показал ролик об аниме-антологии «Звездные-войны: Видения» и рассказал подробности проекта
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Сегодня в 11:04

Lucasfilm показал ролик об аниме-антологии «Звездные-войны: Видения» и рассказал подробности проекта

Студия Lucasfilm выпустила специальный ролик об аниме-антологии «Звездные-войны: Видения».

Над созданием девяти короткометражных серий работали несколько японских студий, включая Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru и Production IG. Каждый эпизод получит свой собственный визуальный стиль.

В ролике собраны отрывки из каждой серии и подробности о том, как создавались эти работы. В антологию войдет рассказ о приключениях Бобы Фетта на Татуине, эпизод про дроида, мечтающего стать джедаем, серия о близнецах на Темной стороне и другие истории.

Создатели отмечают, что аниме-антология не будет частью официального канона.

Все эпизоды «Звездные-войны: Видения» выйдут на стриминговой платформе Disney+ 22 сентября.

Источник: daily.afisha.ru

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