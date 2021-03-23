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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Lonely Planet назвал лучшие направления для устойчивого туризма
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Сегодня в 10:39

Lonely Planet назвал лучшие направления для устойчивого туризма

Lonely Planet назвал лучшие направления для устойчивого туризма в 2021 году. Победителей выбирали в десяти номинациях.

Так, лучшим городом стал шведский Гетеборг, лучшим островом для отдыха — Палау, самым перспективным направлением — Антигуа и Барбуда. В номинации «Устойчивая кухня» победу одержала Греция, лучшую туристическую программу в дикой природе запустили в Руанде.

Кроме того, эксперты выбрали лучшие маршруты: пешеходный — Путь Данте в Италии, велосипедный — тропа в Вирджинии, маршрут на поезде — Rocky Mountaineer в Скалистых горах Канады.

Источник: 34travel.me

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