Lonely Planet назвал лучшие направления для устойчивого туризма в 2021 году. Победителей выбирали в десяти номинациях.

Так, лучшим городом стал шведский Гетеборг, лучшим островом для отдыха — Палау, самым перспективным направлением — Антигуа и Барбуда. В номинации «Устойчивая кухня» победу одержала Греция, лучшую туристическую программу в дикой природе запустили в Руанде.

Кроме того, эксперты выбрали лучшие маршруты: пешеходный — Путь Данте в Италии, велосипедный — тропа в Вирджинии, маршрут на поезде — Rocky Mountaineer в Скалистых горах Канады.

Источник: 34travel.me