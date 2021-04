London Grammar вернулись с новым альбомом — первым за четыре года

Британская электро-поп-группа London Grammar выпустила первый за четыре года студийный альбом. Он получил название Californian Soil и уже доступен на большинстве стриминговых площадок.

Californian Soil — это третий лонгплей лондонского коллектива. Предыдущий — Truth Is a Beautiful Thing — увидел свет в 2017 году, и после его выхода Ханну Райд стали сравнивать с Флоренс Уэлч из Florence and the Machine. На новом релизе вокалистка London Grammar вернулась к более чувственной манере пения, как на дебютном альбоме коллектива If You Wait 2013 года.

Источник: daily.afisha.ru