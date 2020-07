Lollapalooza 2020 пройдет в виртуальном режиме

Организаторы отмененного фестиваля Lollapalooza анонсировали четырехдневный виртуальный фестиваль, который пройдет в те же даты — с 30 июля по 2 августа 2020 года. На YouTube-канале Lolla2020 будут показаны 150 выступлений, как архивных, так и совершенно новых.

Зрители смогут увидеть записанные в разные годы фестивальные сеты Пола Маккартни, Metallica, Cure, Outkast, LCD Soundsystem, Arcade Fire, Lorde, Yeah Yeah Yeahs, Tyler the Creator, Run the Jewels, ASAP Rocky, Chance the Rapper, Tenacious D, Cypress Hill, Jane’s Addiction, Alabama Shakes, Туве Лу, Portugal. the Man, Кехлани, LL Cool J, Princess Nokia, Polo G и др.

Состоятся виртуальные выступления Кали Учис, Виктора Менсы, Жамилы Вудс, Tanks and the Bangas, Pink Sweats, H.E.R.

Кроме того, фронтмен Jane's Addiction и основатель Lollapalooza Перри Фаррелл пообещал три специальных события. Это будет воссоединение группы Porno for Pyros впервые за 24 года, трибьют Дэвиду Боуи пианиста Майка Гарсона и выступление Kind Heaven Orchestra с участием Тейлора Хокинса из Foo Fighters. Феррелл также будет модерировать беседы с Ларсом Ульрихом из Metallica и Чаком Ди из Public Enemy.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: rollingstone.com