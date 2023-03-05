Лионель Месси подарил членам сборной Аргентины по футболу смартфоны с покрытием из золота

Аргентинский футболист Лионель Месси подарил своим товарищам по национальной сборной смартфоны iPhone 14 Pro с покрытием, выполненным с использованием 24-каратного золота.

Игрок приобрел 35 таких подарков для своих коллег в качестве благодарности за совместную победу на чемпионате мира в Катаре.

Дизайн кастомизированных устройств разработала компания iDesign Gold. На каждой модели выгравирован герб Ассоциации футбола Аргентины, фраза World Cup Champions 2022, а также фамилия одного из игроков и его номер в сборной.

Источник: daily.afisha.ru