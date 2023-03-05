Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
lionel-messi-podaril-chlenam-sbornoy-argentiny-po-futbolu-smartfony-s-pokrytiem-iz-zolota
Лионель Месси подарил членам сборной Аргентины по футболу смартфоны с покрытием из золота
89
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 12:22

Лионель Месси подарил членам сборной Аргентины по футболу смартфоны с покрытием из золота

Аргентинский футболист Лионель Месси подарил своим товарищам по национальной сборной смартфоны iPhone 14 Pro с покрытием, выполненным с использованием 24-каратного золота.

Игрок приобрел 35 таких подарков для своих коллег в качестве благодарности за совместную победу на чемпионате мира в Катаре.

Дизайн кастомизированных устройств разработала компания iDesign Gold. На каждой модели выгравирован герб Ассоциации футбола Аргентины, фраза World Cup Champions 2022, а также фамилия одного из игроков и его номер в сборной.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#футбол #iphone #месси #сборная #аргентина
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Изменены схемы движения ряда столичных маршрутов
2240
В России откроется первый магазин марки The NorthFace
1848
Бренд одежды 12Storeez будет принимать вещи для повторной продажи
1565
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.