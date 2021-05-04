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LinkedIn назвала Amazon лучшим карьерным местом
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Сегодня в 10:46

LinkedIn назвала Amazon лучшим карьерным местом

Социальная сеть LinkedIn, принадлежащая Microsoft, выбрала Amazon как лучшее место для карьерного развития американцев. Компания основывалась на отчете компании о доходах, а также высоких оценках в списках Fortune и Boston Consulting Group.

Amazon оказалась на первом месте в списке лучших американских компаний по карьерному росту, который составила LinkedIn. Среди факторов, которые учитывала LinkedIn, — уровень продвижения, гендерное разнообразие, стабильность компании, внешние возможности.

LinkedIn проанализировала условия для всех сотрудников, включая работающих неполный день, кроме фрилансеров и стажеров.

Источник: rb.ru

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#работа #amazon #linkedin
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