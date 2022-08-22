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Lincoln представила концепт электрокара
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Сегодня в 10:04

Lincoln представила концепт электрокара

Принадлежащий Ford Motor Company бренд Lincoln, специализирующийся на выпуске автомобилей премиум-класса, представил на мероприятии Monterey Car Week концепт электромобиля Model L100.

Детали дизайна включают в себя интерьер без отделки кожей животных с сиденьями переднего ряда, которые можно откинуть, чтобы сидящие в них пассажиры были обращены лицом к сидящим в заднем ряду, благо автомобиль управляется системой автономного вождения.

На пол и потолок автомобиля можно проецировать реалистичные анимированные изображения. Также концепт оснащен полностью стеклянной крышей на петлях и дверями с обратными петлями, которые открываются аналогично цветам лилии.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #it #электромобиль #электрокар #tech
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