Lincoln представила концепт электрокара

Принадлежащий Ford Motor Company бренд Lincoln, специализирующийся на выпуске автомобилей премиум-класса, представил на мероприятии Monterey Car Week концепт электромобиля Model L100.

Детали дизайна включают в себя интерьер без отделки кожей животных с сиденьями переднего ряда, которые можно откинуть, чтобы сидящие в них пассажиры были обращены лицом к сидящим в заднем ряду, благо автомобиль управляется системой автономного вождения.

На пол и потолок автомобиля можно проецировать реалистичные анимированные изображения. Также концепт оснащен полностью стеклянной крышей на петлях и дверями с обратными петлями, которые открываются аналогично цветам лилии.

Источник: 3dnews.ru