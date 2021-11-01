Limp Bizkit выпустили новый альбом Still Sucks

Американская метал-группа Limp Bizkit выпустила новый альбом Still Sucks — первый за 10 лет.

На пластинку попало 12 треков, в том числе, заглавная Out Of Style, Don’t Change, Barnacle и Snacky Poo, а также Dad Vibes, которая вышла еще 30 сентября.

В записи приняли участие пять членов нынешнего состава группы: фронтмен Фред Дерст, гитарист Уэс Борланд, басист Сэм Риверс, барабанщик Джон Отто и Леорс Димантс, отвечающий за клавиши. Продакшн взял на себя сам Дерст, а мастеринг — музыкальный продюсер и звукорежиссер Закк Червини.



Источник: daily.afisha.ru